Политтехнолог Зеленского возглавил Верховную раду Украины

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На первом заседании нового созыва Верховной рады ее председателем избран глава президентской партии "Слуга народа" 35-летний политехнолог Дмитрий Разумков.

Назначение Разумкова спикером парламента поддержали 382 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Представителя партии "Слуга народа" Руслана Стефанчука избрали первым заместителем председателя парламента.

Разумков, который был представителем избирательного штаба и политконсультантом Владимира Зеленского во время президентских выборов, возглавил партию "Слуга народа" после вступления последнего на пост главы государства в мае этого года.

После того, как партия победила на внеочередных парламентских выборах в июле, получив беспрецедентный процент поддержки (43,16%), Разумков был выдвинут на пост спикера Верховной рады.

Заработав 254 из 450 мандатов, "Слуга народа" впервые в истории Украины получила возможность сформировать в парламенте однопартийное большинство, не вступая в коалиции с другими фракциями. Раньше Зеленский неоднократно заявлял, что именно отсутствие своего большинства в парламенте мешает ему начать масштабную программу реформ.

В Раде будет пять фракций - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос", а также группа "За будущее", сформированная 23 одномандатниками. Главой фракции партии "Слуга народа" избран Давид Арахамия.

Кто такой Разумков

35-летний Разумков - уроженец маленького города Бердичева в Житомирской области. Его отцом был известный политический аналитик Александр Разумков, именем которого назван Украинский центр экономических и политических исследований.

В 1994-1995 годах Разумков-старший был первым помощником только что избранного президента Леонида Кучмы, а позже - заместителем секретаря Совета безопасности Украины. В 1999 году Александр Разумков умер после тяжелой болезни. Мать нового спикера парламента - актриса киевского Театра русской драмы Наталья Кудря.

Дмитрий Разумков окончил Институт международных отношений Киевского университета по специальности "международные экономические отношения" и Университет государственной налоговой службы по специальности "правоведение".

Будучи студентом, "оранжевую революцию" 2005 года Разумков, по собственным признаниям, не поддерживал. В 2006 году он стал членом Партии регионов и принимал участие в ее избирательной кампании в парламент. В 2010 году сразу после победы Виктора Януковича на выборах президента Украины Разумков покинул партию.

Правообладатель иллюстрации EPA/TASS Image caption Зеленский и Разумков в штабе партии "Слуга народа" после парламентских выборов

Примерно в это же время он начал профессионально заниматься политическими технологиями и консалтингом. В 2014 году вместе с выпускниками политологии Киевского университета Василием Моканом и Нелли Яковлевой Разумков основал компанию "Украинская политконсалтинговая группа".

По информации украинского издания "Зеркало недели", политтехнолог Разумков тесно сотрудничал с руководителем РИА Новости-Украина Кириллом Вышинским, который в 2018 году был обвинен в государственной измене и создании на территории Украины подрывной пророссийской информационной сети.

Разумков подтверждал свое знакомство с Вышинским, но подчеркивал, что к его делу не имеет никакого отношения.

К команде Зеленского Разумков присоединился в октябре прошлого года. Основанная им "Украинская политконсалитнговая группа" сопровождала президентскую кампанию Зеленского, а сам политтехнолог представлял штаб кандидата на большинстве политических ток-шоу на украинском телевидении. Оба бизнес-партнера Разумкова - Мокан и Яковлева - в итоге также избрались в Верховную раду по списку "Слуги народа".

"Разумков стал альтер эго Зеленского, его отражением. За счет хорошей политической лексики, опыта в этом плане он научился четко воспроизводить то, что сам Зеленский не всегда формулирует для себя… Он стал своеобразной мембраной между его [Зеленского] командой людей, не имеющих отношения к политике, и, собственно, политическим миром", - описывал роль Разумкова в команде нового президента Украины киевский политолог Владимир Фесенко.

Во время президентской и парламентской кампаний Разумков общался со СМИ исключительно на русском языке, заявляя, что таким образом демонстрирует наличие на Украине свободы слова. Кроме этого, объяснял Разумков, таким образом он "троллит" Кремль, заявляющий о необходимости защиты прав русскоязычного населения в сопредельных государствах.