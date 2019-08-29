Правительство Украины возглавит Алексей Гончарук. Он станет самым молодым премьером

Правообладатель иллюстрации ZUMA/TASS Image caption В последнее время Гончарук сопровождал Зеленского практически во всех региональных поездках

Новым премьер-министром Украины назначен Алексей Гончарук, который сейчас занимает пост заместителя главы офиса президента. 35-летний Гончарук станет самым молодым главой правительства в истории Украины.

Назначить Гончарука главой нового правительства рекомендовал президент Украины Владимир Зеленский, выступая с обращением к парламенту ранее в четверг.

Ожидается, что в первый день работы новоизбранной Верховной Рады также будет назначен полный состав нового украинского правительства.

Кто такой Гончарук

Алексей Гончарук - юрист по образованию. Он окончил Межрегиональную академию управления персоналом. Кроме того, Гончарук отучился в Академии государственного управления при президенте Украины.

Карьеру юриста Гончарук начинал на Городнянском заводе продтоваров. В 2007 году он получил статус адвоката и основал собственную юридическую фирму Constructive Lawyers, которая стала специализироваться на оказании услуг в сфере инвестиций и строительства.

В политике Гончарук дебютировал не так удачно: в 2014 году он был среди создателей партию "Сила людей", которая на выборах в Верховную раду набрала лишь 0,1% голосов. После этого он некоторое время был советником министра экологии и природных ресурсов в правительстве Арсения Яценюка.

С 2015 года Гончарук руководил Офисом эффективного регулирования (BRDO - Better Regulation Delivery Office) - экспертного центра, созданного бывшим министром экономического развития и торговли Айварасом Абромавичусом при поддержке Евросоюза. Своей миссией BRDO называет разработку и внедрение инструментов эффективного государственного регулирования, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.

На прошедших в июле парламентских выборах по спискам партии Зеленского "Слуга народа" в Верховную Раду прошли несколько сотрудников BRDO.

Перед президентскими выборами 2019 года Гончарук вместе с рядом известных на Украине политиков создал движение "Люди важны". Предполагалось, что весной 2019 оно будет преобразовано в партию и примет участие в парламентских выборах. Однако эти планы не осуществились, а значительная часть инициаторов движения, включая Гончарука, так или иначе оказалась в команде Зеленского.

По данным украинских СМИ, в команду президента Гончарука привел бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, глава администрации Зеленского Андрей Богдан.

Уже работая в офисе президента, Гончарук декларировал намерение снизить проценты по ипотечным кредитам, открыть рынок земли и легализовать на Украине игорный бизнес. Кроме того, среди первоочередных реформ Гончарук называл приватизацию государственных банков, железной дороги и "Укрпочты".

Гончарук признавался, что мечтает увидеть Украину в первой десятке рейтинга World Bank Doing Business. "Я сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло", - писал он в "Фейсбуке".