СМИ: Олег Сенцов доставлен в Москву "в рамках процесса обмена"

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS

Российские СМИ сообщили, что украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний срок в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), доставлен в бутырскую тюрьму в Москве. Эти сообщения появились на фоне ожидаемого обмена заключенных между Россией и Украиной.

Осужденный за подготовку теракта в Крыму режиссер Сенцов этапирован из колонии в Москву. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают агентства Интерфакс и ТАСС. Ранее об этом сообщал телеграм-канал Baza, ссылаясь на источник в колонии в Лабытнанги.

"Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву - в "Бутырку", - сказал собеседник Интерфакса.

"Он доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена", - добавил источник Интерфакса.

Другой источник Интерфакса сказал, что Сенцов мог быть доставлен в СИЗО "Лефортово", а не в бутырскую тюрьму.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет. Ранее сомнения по поводу этой информации высказал адвокат. Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил радио "Говорит Москва", что не располагает информацией об осужденном Сенцове.

"Адвокат Дмитрий Динзе пока не подтверждает информацию об этапировании Олега Сенцова из Лабытнанги. Всего несколько дней назад он был еще там, получил письма. Однако спецэтап авиацией мог перевезти его в течения дня", - написал в своем телеграм-канале руководитель правозащитной группы Агора Павел Чиков.

На прошлой неделе российские СМИ сообщали, что Сенцов не будет участвовать в обмене задержанными на Украине и в России.

О том, что Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами, на прошлой неделе сообщали российские СМИ и адвокаты задержанных и осужденных. Президент Украины Владимир Зеленский сделает все, чтобы обмен состоялся, это его личная инициатива, пишет в четверг "Коммерсант".

Накануне Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене. Мера пресечения изменена на личное обязательство.

Правообладатель иллюстрации Andrei Ivolgin/TASS Image caption Кирилл Вышинский после освобождения из-под стражи у здания суда

Переговоры относительно обмена удерживаемыми лицами между Украиной и России продолжаются, но вопрос обмена Сенцова окончательно не решен, сказал Интерфаксу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Этим вопросом занимается официальная власть и президент Украины господин Зеленский, его команда. Я знаю, что такие переговоры сейчас ведутся, но окончательного варианта еще нет. Точно также окончательно не решен вопрос человека, которого вы назвали - Сенцова", - сказал Медвечук агентству.

Накануне пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сообщила о возможности обмена по формуле "35 на 35". На прошлой неделе речь шла об обмене 33 с обеих сторон.

Сенцов был задержан в аннексированном Крыму в 2014 году. Северо-Кавказский окружной военный суд в августе 2015 года приговорил украинского режиссера к 20 годам колонии строгого режима, признав его виновным вподготовке теракта.

Вопрос об обмене Сенцова осложнялся тем, что в Москве считают его гражданином России. Сам он настаивает на украинском гражданстве. В колонии Сенцов объявил голодовку, которая продолжалась 145 дней.