С улиц Москвы убрали афиши Фейса после его выступления на митинге

В Москве демонтировали афиши концерта рэпера Фейса, 10 августа выступавшего на митинге за свободные выборы.

Заброшенная пятиэтажка, выбитые стекла, черный пиджак, галстук, татуировки на лице и слоган "Приходи или проиграешь" - так выглядят афиши осенних концертов рэпера. Но крупнейшие рекламные агентства отказались от них после акций протеста из-за выборов в Мосгордуму, на самой многочисленной из которых на проспекте Сахарова выступал музыкант.

Анонсы мероприятия, которое должно пройти в Москве 2 ноября, разместили на рекламных щитах на Арбате, Варварке, Кремлевской набережной, Тверской и Садовой улицах 15 августа. Но меньше чем через неделю, 21 августа, их сняли со всех 20 билбордов в центре Москвы.

К оператору наружной рекламы Russ Outdoor "начали поступать претензии к изображению на постере", говорится в информационном письме за подписью главы отдела по работе с клиентами Натальи Новокщеновой (есть в распоряжении Би-би-си).

Кого именно не устроил постер, в компании не уточняют. "Распоряжение сверху, из-за выборов", - так, по словам музыканта, объяснили ему происходящее. От комментариев Би-би-си в Russ Outdoor отказались.

Рекламное агентство Gallery тоже отказалось размещать согласованные еще в мае макеты, сославшись на "опасения звонков сверху". Об этом команде музыканта, по их словам, сообщил организатор столичных концертов.

Генеральный директор Gallery Мария Комарова, бывшая вице-мэр Саратова, работавшая там с будущим председателем Госдумы Вячеславом Володиным, в 2015 году занимавшая пост главы издательского дома "Коммерсант" после увольнения его нескольких ключевых руководителей, не смогла прокомментировать отказ в размещении афиш.

"Когда мы придумывали эти афиши, мы не знали даже слова "Мосгордума". На первом варианте был российский флаг, очертания церкви и Кремля. Мы хотели собрать все клише. Вдохновлялись предвыборными плакатами Грудинина и Явлинского. Слоган переделали из ельцинской кампании "Голосуй или проиграешь" 1996 года, - говорит креативный директор музыканта Богдан Дремин (брат Фейса). - Но агентства отказались брать такой вариант, причиной назвали "использование государственной символики в контексте, показывающем неуважение к власти".

В апреле, по словам Дремина, макеты переделали и согласовали с юристами, операторы их "согласовали и взяли в работу".

"Демонтаж афиш я считаю цензурой, - сказал Би-би-си Фейс. - Это беспредел власти очередной, ибо никаких законов мои афиши не нарушают".

В департаменте СМИ и рекламы московской мэрии Би-би-си сказали, что "им про эту историю ничего неизвестно".

"Для нас это будут реальные проблемы"

Пока в Москве демонтировали афиши столичного концерта Фейса, в Улан-Удэ и Иркутске организаторы отменили концерты, назначенные на 23 и 24 августа.

"Пришли люди из органов с просьбой отменить его. За выходные пытались уладить ситуацию по своим каналам, не получилось, - написал команде рэпера организатор концертов Артемий Корабельников. - Если проводить концерт, не договариваясь, мы несем риски нашими бизнесами: медицинской компанией, маркетинговым агентством, а я еще и организатор чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ. Для нас это будут реальные проблемы, которые могут закончиться плачевно" (письмо есть в распоряжении Би-би-си).

Сообщить журналистам подробности организатор отказался.

Никаких документов от властей музыканты не получили. В объявлении об отмене концерта официальной причиной Корабельников назвал низкие продажи билетов.

"До отмены организатор говорил, что в Улан-Удэ купили билеты около 1200 человек. Это много, особенно для такого бедного города. Площадка, куда нас приглашали, рассчитана на полторы тысячи человек", - сомневается в этой версии Дремин.

"За свободу выбора"

10 августа Фейс был в числе артистов, выступивших перед участниками согласованного митинга на проспекте Сахарова.

Этот митинг стал самой массовой протестной акцией в Москве за минувшие восемь лет. По данным "Белого счетчика", на митинг пришли 50 тысяч человек, в МВД насчитали 20 тысяч участников.

Помимо Фейса, перед демонстрантами выступили группы IC3PEAK и "Кровосток". После митинга часть протестующих отправилась к администрации президента, полиция задержала более 200 человек.

Сам рэпер ранее сообщил Би-би-си, что участвует в митинге против снятия оппозиционных кандидатов с выборов в Мосгордуму, потому что он "за свободу выбора".

По словам менеджера Фейса, представители мэрии или другие чиновники не пытались отговорить его от участия в митинге. При этом его не приглашали на другие музыкальные фестивали, которые проходили в Парке Горького в дни протестов - "Шашлык.Лайв" и Meat & Beat.