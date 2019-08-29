В Москве пытались сорвать спектакль о геях. Режиссер оказалась в полиции

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В московском "Театре.doc" вечером 28 августа неизвестные попытались сорвать спектакль "Выйти из шкафа" о гомосексуальности и каминг-аутах. Пришлось вызывать полицию. Режиссера Анастасию Патлай увезли в полицию, где она написала заявление о хулиганстве.

Вскоре после начала спектакля из зала выбежали двое молодых людей, которые вернулись в сопровождении примерно десяти человек, которые стали кричать и мешать актерам, рассказала Патлай изданию "Медиазона". Кроме того, по ее словам, у театра появились люди с плакатом гомофобного содержания.

После этого обе стороны вызвали полицию. Среди зрителей несовершеннолетних не нашли, написала в "Фейсбуке" ассистент худрука театра Зарема Заудинова (в России действует закон о запрете "пропаганды" гомосексуализма подросткам).

Режиссера увезли в полицию и трех зрителей увезли в полицию. Патлай решила писать заявление в связи со срывом спектакля. "Театр.doc" не нарушил закон, и она не намерена отказываться от показа спектакля, цитировало ее агентство Интерфакс.

"Выйти из шкафа" - "документальный спектакль о жизни, любви и поисках правды современных российских геев" с возрастным ограничением 18+, сказано в афише на сайте театра.

Уже ночью, как сообщал проект "ОВД-Инфо", Патлай, а также зрители Владилена Елисеева и Софья покинули ОВД "Замоскворечье". Они написали заявление о хулиганских действиях граждан, ворвавшихся в зрительный зал и прервавших постановку.

Еще один зритель Антон Ткачук остается в ОВД на ночь. По данным "ОВД-Инфо", ему вменяют статью 20.1 Кодекса об административных нарушениях (мелкое хулиганство).

После того, как Патлай увезли из театра, пришлось вызвать и второй наряд полиции, писала Заудинова, но потом показ спектакля все-таки удалось продолжить. По ее словам, зрители остались и "долго аплодировали".

В отношении Ткачука составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулигантстве, сообщает также ТАСС со ссыкой на источник в правоохранительных органах.

"Ночь он провел в отделении [полиции]. Остальные граждане покинули отделение еще ночью, они дали объяснения и написали заявление на хулиганские действия со стороны ворвавшихся и прервавших в театре постановку мужчин", - рассказал собеседник агентства.

Максимальное наказание за мелкое хулиганство - 15 суток.

Би-би-си пока не удалось связаться с Патлай.