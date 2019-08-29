Илью Яшина арестовали в пятый раз - за "твит из спецприемника"

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Глава совета депутатов района Красносельский Илью Яшина арестовали на 10 суток за твит 29 июля, в котором он призывал выйти на акцию протеста 3 августа. Это уже пятый подряд арест политика за месяц.

Его адвокат Вадим Прохоров в комментарии Русской службе Би-би-си назвал "беспределом" происходящие с его подзащитным аресты и отметил, что ему неизвестны подобные прецеденты.

"В то время как его коллеги по протестному движению освобождаются один за другим, он проведет полтора месяца в заключении", - сказал Прохоров о Яшине. Он добавил, что эти решения будут обжалованы.

На вопрос о том, кто ведет "Твиттер" оппозиционера, пока тот находится под арестом, Прохоров сказал: "Я не знаю, кто ведет его "Твиттер" и его ли это "Твиттер" вообще".

Яшин, как и многие другие оппозиционные кандидаты, не был зарегистрирован на выборы в Мосгордуму. Основанием стало превышение допустимого количества брака в подписях в его поддержку и якобы использованный административный ресурс. Сам Яшин счел эти претензии надуманными и участвовал в акциях протеста.

Последний раз его задержали накануне, 28 августа, на выходе из спецприемника.

Поводом для задержания стал его твит от 29 июля с призывами выйти на акцию протеста 3 августа.

20 августа оппозиционеру назначили 10 суток по административной статье об организации несогласованной акции за призывы выходить на Трубную площадь 18-19 июля. Также 10 суток ареста он получил 29 июля - за призывы выходить на протестную акцию 27 июля.

8 августа Яшин должен был выйти из спецприемника, но в тот день его сразу же отвезли в суд, где арестовали еще на 10 суток.

Яшин приехал в Тверской райсуд с книгой "Империя должна умереть" о русских революциях журналиста Михаила Зыгаря. Он заявил отвод судье Марине Сизинцевой, предупредив, что если его ходатайство не будет удовлетворено, то он откажется участвовать в заседании.

"Если бы вы были непредвзяты и объективны, вы бы даже не начали рассматривать это дело, а отправили сразу полицейским", - сказал Яшин, перечислив дела, которые рассматривала судья Сизинцева (цитата по "Медиазоне").

Судья отвод отклонила. Яшин отказывался отвечать на ее вопросы. Выступали его адвокаты Вадим Прохоров и Михаил Бирюков. Основным их доводом было то, что Яшин не мог ничего опубликовать, находясь в спецприемнике. По их мнению, нет доказательств того, что страница принадлежит оппозиционеру.

Адвокат Прохоров подал ходатайство прекратить дело Яшина в связи с отсутствием события правонарушения. "Яшин, вы поддерживаете ходатайство?" - спросила судья. "Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы", - ответил Яшин. "Это как?" - переспросила судья. "А вот так", - цитирует диалог издание "Открытые медиа".

Участники суда смотрели видеозаписи с акции 3 августа. На одной из них, описывает "Медиазона", были кадры прямого эфира, на которых - протестующие и гуляющие по Пушкинской и Чистым прудам. На второй видеозаписи активисты кричат "Допускай" и "Долой власть чекистов". Видео состоит из нескольких разных роликов, отмечает корреспондент издания. На нем также видно молодого человека в черном, который якобы вышел на акцию протеста, и руки, которые достают из пластикового пакета "что-то похожее на пистолеты и боеприпасы".

Адвокаты Яшина заявили, что видео никак не относятся к административному протоколу Яшина. "Неизвестно откуда взять записи и запечатать в конверт - это ненадлежащее предоставление доказательств", - сказал Прохоров (цитата по "Медиазоне").

Во вторник 27 августа жалобу Яшина на отказ в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму отказал Верховный суд России. Независимым кандидатам отказывают, так как они, по утверждению московских избиркомов, представили слишком много недействительных подписей в свою поддержку. Сами кандидаты считают проверки подписей необъективными и непрозрачными.

Из-за конфликта оппозиционеров с избиркомами в Москве в июле и августе проходили как согласованные, так и несогласованные акции в их поддержку.

Помимо Яшина административный арест после протестных митингов получили еще несколько оппозиционеров, которым также отказали в регистрации в качестве кандидатов. Среди них - Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас и Юлия Галямина.

По итогам митинга 27 июля возбуждены уголовные дела о "массовых беспорядках" и применении насилия в отношении полицейских, обвиняемыми по которым проходят два десятка человек.