В Эфиопии нашли череп, меняющий представление о наших предках

Найденному в Эфиопии черепу мужской особи австралопитека 3,8 млн лет. Он может перевернуть представление ученых о том, как именно произошла эволюция первых людей из человекоподобных обезьян.

До этой находки считалось, что найденный в 1974 году скелет австралопитека Люси возрастом 3,2 млн лет принадлежит к самой ранней ветви высших приматов - непосредственных предков Homo sapiens. Однако теперь эта версия будет пересмотрена.

Череп обнаружил профессор Йоханнес Хайле-Селассие в местечке Миро-Дора в эфиопском регионе Афар.

Как рассказал профессор Хайле-Селассие, работающий в группе ученых из Музея естественной истории в Кливленде (Огайо), он сразу понял важность этой находки.

"Я подумал: "Господи, неужели это правда и мои глаза меня не обманывают? Я запрыгал от радости, поняв, что это именно то, о чем я всегда мечтал", - сказал он в интервью Би-би-си.

По его словам, найденный череп - наилучший на сегодня образчик гоминида, который относится к анамским австралопитекам - древнейшему виду австралопитеков, вероятно, проживавшему на Земле 4,2 млн лет назад.

Ранее считалось, что анамский австралопитек был прямым предком более позднего вида - афарского австралопитека, считавшегося непосредственным предком самых ранних представителей семейства гоминидов отряда приматов - Homo, от которых произошел современный человек.

Как полагают ученые сегодня, оба вида австралопитеков - анамскийиафарский - существовали бок о бок на протяжении по меньшей мере 100 тысяч лет, и первый не эволюционировал напрямую из второго, как думали ранее.

Команда, обнаружившая череп, назвала его MRD и описала свою находку в журнале Nature.

Люси - не единственная

Когда в 1974 году был обнаружен первый скелетафарского австралопитека, это вызвало настоящую сенсацию. Скелет назвали Люси, по песне "Битлз" Lucy in the Sky With Diamonds, которая в тот момент звучала на месте раскопок.

Однако теперь Люси, возможно, придется уступить пальму первенства.

"Этот череп, похоже, станет еще одной узнаваемой "визитной карточкой" человеческой эволюции", - прокомментировал находку в журнале Nature профессор Фред Спур из лондонского Музея естественной истории.

Поскольку череп MRD так прекрасно сохранился, ученые смогли определить черты, ранее не встречавшиеся у останков гоминидов. Некоторые из них по-прежнему "примитивные", то есть весьма схожие с теми, которые можно наблюдать у самых ранних обезьяноподобных видов: маленький головной мозг и длинная узкая черепная коробка.

Другие черты приобретены в ходе эволюции и встречаются у более поздних видов гоминидов, например, явно выдающиеся вперед черты лица и высокие скулы.

"У MRD имеется набор как примитивных, так и развитых черепных и лицевых черт, которые я не ожидал увидеть в одном индивидууме", - пояснил Хайле-Селассие.

"До настоящего момента у нас имелся огромный разрыв между самым ранним известным нам предком человека, возраст которого примерно 6 млн лет, и таким образцом, как Люси, которой 2-3 млн лет, - поясняет Стефани Мелилло из Института эволюционной антропологии им. Макса Планка в Лейпциге. - Самое поразительное в этой находке то, что она перебрасывает мостик, объединяя морфологические черты обеих групп".

По предположениям ученых, вероятнее всего, небольшая группа анамских австралопитеков оказалась изолированной от основной популяции и в течение какого-то промежутка времени эволюционировала в афарских гоминидов, адаптировавшись к местным особенностям. Обе разновидности существовали бок о бок, пока не вымерли последние представители анамской ветви.

То есть обнаружение черепа MRD не опровергает версию о том, что вид, к которому принадлежала Люси, дал начало развитию семейства гоминидов Homo sapiens, но дает основания полагать, что в этом процессе могли участвовать и другие недавно обнаруженные подвиды.

"В течение долгого времени афарский австралопитек считался наилучшим кандидатом в предки человека, однако теперь все изменилось. Теперь мы можем посмотреть на все виды, которые существовали в то время, и определить, кто из них больше всего похож на первых представителей рода человеческого", - сказал профессор Хайле-Селассие.

В процессе эволюции человека много звеньев, которые пока еще не обнаружены, и найденный череп анамского австралопитека это подтверждает.

Сосуществование разных видов гоминидов более 3 млн лет назад в восточной части африканского континента, вероятно, имеет сходные черты с процессами, происходившими на территории Азии и Европы в гораздо более поздний период.

На территории Евразии 50 тысяч лет назад проживали представители трех ветвей - современного человека, неандертальцы и денисовцы, и все они периодически вступали в контакт и спаривались.

"Череп MRD - это прекрасное пополнение палеонтологической летописи эволюции человека", - говорит профессор Спур.