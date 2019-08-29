В Англии нашли 2,5 тысячи монет XI века. Клад оценили в £5 млн

Правообладатель иллюстрации Pippa Pearce Image caption Это самый крупный клад времен Вильгельма Завоевателя, найденный с 1833 года

На северо-востоке английского графства Сомерсет кладоискатели при помощи металлодетектора обнаружили клад с 2528 серебряными монетами XI века.

Это самый крупный клад времен Вильгельма Завоевателя, найденный с 1833 года. 1236 монет были отчеканены при последнем англосаксонском короле Англии Гарольде II Годвинсоне и содержат его изображение. На других 1310 монетах - изображение Вильгельма Завоевателя.

Пока стоимость клада не получила официальной оценки, и саму находку еще предстоит признать национальным достоянием. По предварительной оценке, стоимость клада может составить около 5 млн фунтов стерлингов (400 млн рублей). Эти деньги получат нашедшие монеты кладоискатели и владелец земли, на которой был найден клад.

"Настоящая ценность этих денег - около 500 овец - это то, что вы смогли бы купить на эти деньги тысячу лет назад. Поэтому нам надо "конвертировать" их ценность в современные деньги", - говорит Стивен Клюз, специалист музея Roman Baths в городе Бат.

По словам экспертов, монеты очень хорошо сохранились - в основном благодаря тому, что были отчеканены из серебра высокой пробы, которое почти не подвергается коррозии.

В числе найденных монет есть несколько, которые были отчеканены Вильгельмом Завоевателем сразу после битвы при Гастингсе (1066 год) - ко дню его коронации в Вестминстерском аббатстве 25 декабря 1066 года.

Правообладатель иллюстрации Pippa Pearce

Согласно предварительному заключению специалистов, ранее специалисты никогда не находили монеты с изображением Гарольда II Годвинсона и Вильгельма Завоевателя в таком количестве, которые бы к тому же хранились вместе.

Если клад будет признан национальным достоянием, то скорее всего он будет хранится в музее Roman Baths. Также интерес в получении клада выразил музей Royal Pump Room в Бате.

Гарет Уильямс, куратор Британского музя, специализирующийся на изучении монет Раннего Средневековья, говорит, что находка кладоискателей представляет большую ценность и очень важна для понимания событий XI века.

"Один из главных вопросов, которые обсуждают историки - преемственность и масштабы изменений, произошедших сразу после завоевания Англии Вильгельмом и на протяжении более долгого периода. Монеты помогают нам понять, как происходили изменения в обществе после нормандского завоевания Англии", - говорит Гарет Уильямс.

Один из самых волнующих вопросов - почему кто-то зарыл деньги в земле? Как отмечает Гарет Уильямс, на юго-западе Англии в XI веке происходили кровавые события, и ситуация в течение нескольких лет после коронации Вильгельма Завоевателя оставалась довольно напряженной - в том числе из-за попыток сыновей Гарольда II Годвинсона, нашедших приют в Ирландии, высадиться на английском побережье и начать борьбу за власть.

Предположительно, клад был закопан в землю состоятельным землевладельцем вскоре после решающего сражения в нормандском завоевании Англии - битвы при Гастингсе, когда армия короля Гарольда была полностью разгромлена.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лиза Грейс и Адам Стейплс нашли клад в январе этого года, а рассказали прессе о находке только сейчас

"Представьте этот период нестабильности, когда у власти в стране находится тот, кого не все активно поддерживают, к этому еще добавить неопределенность из-за отношений с континентом. Это такие обстоятельства, при которых любой мог решить, что лучше зарыть свои деньги в земле для сохранности", - говорит Гарет Уильямс.

По его словам, это могла быть попытка уклониться от уплаты налогов в смутное время.

Нашедшие клад времен Вильгельма Завоевателя Адам Стейплс и Лиза Грейс - опытные кладоискатели. В течение последних 15 лет они обследовали огромную территорию с помощью металлодетекторов и мечтали найти клад.

В январе в графстве Сомерсет они обучали друзей работе с металлоискателями. Сначала один из приборов издал характерный звук, означавший, что под землей находится какая-то металлическая вещь. Так группа обнаружила первую монету. Начались раскопки, которые заняли пять часов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стейплс и Грейс отвезли находку в Британский музей

"Все началось с одной монеты, потом мы нашли еще три, потом 30, и их число продолжало расти по мере того как мы копали. На то, чтобы откопать все, ушло четыре или пять часов", - говорит Лиза Грейс.

"Мы не думали уезжать, пока не убедились, что откопали все монеты. Гремел гром, был сильный ливень. Мы промокли до нитки к тому моменту, когда откопали все", - вспоминает Адам Стейплс.

Когда раскопки закончились и кладоискатели убедились, что достали из-под земли все найденные монеты, у них уже было 2528 монет.

Клад был найден в январе этого года, а прессе кладоискатели рассказали о находке только сейчас.

"У нас в багажнике машины были монеты стоимостью в несколько миллионов фунтов стерлингов. Это не то, о чем нужно всем рассказывать", - говорит Стейплс.

Правообладатель иллюстрации Pippa Pearce Image caption Настоящая ценность этих денег - около 500 овец - это то, что вы смогли бы купить на эти деньги 1000 лет назад, говорят эксперты

Стейплс и Грейс отвезли находку в Британский музей.

"Это то, о чем мы мечтали 15 лет, найти что-то, что представляет национальную ценность. Не только что-то ценное в денежном выражении, но и что-то исторически ценное", - подчеркивает Стейплс.

Теперь Адам Стейплс и Лиза Грейс получат за найденный клад большие деньги. По словам Лизы Грейс, которая работает консультантом при аукционном доме, их жизнь полностью изменится.

"Мы теперь сможем купить собственный дом, а это - свобода", - говорит Лиза Грейс.