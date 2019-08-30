Инженеры впервые соединили все части телескопа "Джеймс Уэбб"

Правообладатель иллюстрации NASA/Chris Gunn Image caption Даты планируемого запуска "Уэбба" неоднократно сдвигались, изначальная стоимость проекта с 2009 года значительно выросла

Космический телескоп НАСА "Джеймс Уэбб" (его также называют телескопом имени Джеймса Уэбба), который должен заменить "Хаббл", полностью собран.

Три составляющих телескопа были соединены в Лос-Анджелесе на заводе американской корпорации Northrop Grumman.

Каждая из этих частей проходила испытания отдельно. Теперь телескоп пройдет испытания уже в полностью собранном виде, и если все пойдет по плану, в 2021 году будет выведен на орбиту.

"Это очень волнительный момент - наблюдать, как все части "Уэбба" соединяют вместе в целую обсерваторию. Команда инженеров завершила огромный этап, и уже скоро мы сможем увидеть потрясающие новые снимки нашей Вселенной", - говорит директор программы НАСА Грегори Робинсон.

Главная задача телескопа "Джеймс Уэбб" - обнаружение света первых звёзд и галактик. Телескоп также сможет рассмотреть многие планеты, найденные за пределами нашей Солнечной системы, и проанализировать состав окружающих их атмосфер - благодаря этим данным ученые смогут понять, может ли быть жизнь на этих планетах.

Телескоп "Джеймс Уэбб" - совместный проект НАСА, Европейского и Канадского космических агентств. Основные работы по сооружению нового орбитального телескопа осуществляет американская корпорация Northrop Grumman.

У телескопа три главных составных части - сам телескоп (зеркало и научные инструменты), огромная светозащитная бленда (солнечный щит) и космический аппарат, который будет управлять работой обсерватории на орбите.

Основное зеркало телескопа диаметром 6,5 метра состоит из 18 секций; площадь зеркала примерно в семь раз больше площади зеркала телескопа "Хаббл". Зеркало настолько велико, что его надо складывать, чтобы уместить под обтекателем ракеты-носителя при запуске.

Команда разработчиков в ходе испытаний проверит работу солнечного щита устройства, с которым были проблемы во время испытаний в 2017 году. Солнечный щит размером с теннисный корт сделан из пяти очень тонких слоев полиамидной пленки Kapton. Роль солнечного щита - защищать зеркало и инструменты от солнечного света, давая им работать в тени.

Чтобы выполнять свою задачу эффективно, щит должен развертываться и свертываться плавно и без задержек. Ранее разработчики выявили проблему с тросами, тянущими щит, из-за чего щит развертывался не за две недели, а за четыре.

Телескоп "Джеймс Уэбб" - флагманский проект космических агентств, участвующих в его создании. Запуск обсерватории связан со значительным риском. После вывода на орбиту, если все пройдет благополучно, начнется подготовка к астрономическим исследованиям, на которую уйдет полгода.

Решающими моментами станет развертывание сегментов зеркала и пяти мембран солнечного отражателя.

Затем телескоп должен будет пройти длительный период охлаждения, необходимый для того, чтобы его приборы могли фиксировать слабое инфракрасное излучение самых отдаленных звезд Вселенной.

Даты планируемого запуска "Уэбба" неоднократно сдвигались, изначальная стоимость проекта с 2009 года значительно выросла.