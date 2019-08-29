Осужденный в России за шпионаж украинец Роман Сущенко доставлен в "Лефортово"

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Украинский журналист Роман Сущенко, осужденный в России за шпионаж, доставлен из колонии в Кировской области в московский следственный изолятор "Лефортово", сообщил журналистам ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

По словам Мельникова, в СИЗО также доставлены украинцы Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко и Евгений Панов. Всего, по его данным, там в настоящий момент содержатся более 30 граждан Украины, включая арестованных украинских моряков.

Источник ТАСС в СИЗО "Лефротово" отметил, что Сущенко находится в изоляторе уже около недели.

На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что между Россией и Украиной уже в ближайшее время может состояться обмен осужденными. Речь шла, в частности, об украинцах Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко. Накануне представитель генпрокурора Украины Лариса Сарган подтвердила план обмена удерживаемыми лицами, уточнив, что он будет происходить по формуле "35 на 35".

Роман Сущенко был задержан в Москве в конце сентября 2016 года. В отношении него возбудили дело о шпионаже. 1 октября Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест.

В ФСБ России утверждали, что Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки украинского минобороны и был задержан "при проведении шпионской акции".

По утверждению ФСБ, в России Сущенко собирал данные о деятельности российских Вооруженных сил и войск Росгвардии, которые составляют государственную тайну и "утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

В июне 2018 года суд в Москве признал Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сторона защиты настаивала на невиновности Сущенко. В своем последнем слове он заявлял, что не признает вину, и просил суд вынести ему оправдательный приговор.

Защитник Сущенко Марк Фейгин отмечал, что его клиент "считает случившееся с ним спланированной провокацией российских спецслужб".

В мае прошлого года в украинском МВД предлагали обменять Сущенко на руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, которого на Украине обвинили в госизмене и в незаконном обороте оружия.

Накануне Киевский апелляционный суд освободил Вышинского из-под стражи.

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) в среду призвал Киев снять обвинения с Вышинского, а Москву - освободить Романа Сущенко.