Жеребьевка Лиги чемпионов в Монако: "Локомотив" сыграет с "Ювентусом"

Правообладатель иллюстрации Reuters

В Монако в четеврг прошла жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги чемпионов. В среду прошли последние матчи квалификационной стадии плей-офф, по итогам которых стал известен полный состав группового этапа.

Мадридский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен" сыграют в группе А вместе с бельгийским "Брюгге" и турецким "Галатасараем".

В группу B попали немецкая "Бавария", английский "Тоттенхэм", греческий "Олимпиакос" и сербский клуб "Црвена Звезда".

В группе C сыграют английский "Манчестер Сити", украинский "Шахтер", хорватский "Динамо" и клуб "Аталанта" из Италии.

Московский "Локомотив" по итогам жеребьевки попал в группу D, где сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером".

В группе E - победитель прошлогоднего турнира, английский "Ливерпуль", итальянский "Наполи", австрийский "Зальцбург" и бельгийский "Генк".

В группу F попали "Барселона", немецкая "Боруссия", итальянский "Интер" и чешская "Славия".

Петербургский клуб "Зенит" оказался в группе G вместе с португальской "Бенфикой", "Лионом" и "Лейпцигом".

В группе H - лондонский "Челси", голландский "Аякс", испанская "Валенсия" и французский "Лилль".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В ходе церемонии в Монако аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси был признан лучшим форвардом прошлого сезона Лиги чемпионов

Точный календарь матчей станет известен позднее. Первый матч пройдет 17 или 18 сентября.

Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона пройдет на Олимпийском стадионе Стамбула 30 мая.