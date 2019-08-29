Жеребьевка Лиги чемпионов в Монако: "Локомотив" сыграет с "Ювентусом"
В Монако в четеврг прошла жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги чемпионов. В среду прошли последние матчи квалификационной стадии плей-офф, по итогам которых стал известен полный состав группового этапа.
Мадридский "Реал" и французский "Пари Сен-Жермен" сыграют в группе А вместе с бельгийским "Брюгге" и турецким "Галатасараем".
В группу B попали немецкая "Бавария", английский "Тоттенхэм", греческий "Олимпиакос" и сербский клуб "Црвена Звезда".
В группе C сыграют английский "Манчестер Сити", украинский "Шахтер", хорватский "Динамо" и клуб "Аталанта" из Италии.
Московский "Локомотив" по итогам жеребьевки попал в группу D, где сыграет с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером".
В группе E - победитель прошлогоднего турнира, английский "Ливерпуль", итальянский "Наполи", австрийский "Зальцбург" и бельгийский "Генк".
В группу F попали "Барселона", немецкая "Боруссия", итальянский "Интер" и чешская "Славия".
Петербургский клуб "Зенит" оказался в группе G вместе с португальской "Бенфикой", "Лионом" и "Лейпцигом".
В группе H - лондонский "Челси", голландский "Аякс", испанская "Валенсия" и французский "Лилль".
Точный календарь матчей станет известен позднее. Первый матч пройдет 17 или 18 сентября.
Финал Лиги чемпионов нынешнего сезона пройдет на Олимпийском стадионе Стамбула 30 мая.