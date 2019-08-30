В Грузии помиловали 34 заключенных. Это вызвало скандал

Правообладатель иллюстрации JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

По случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 34 заключенных. Это решение было встречено резкой критикой, когда выяснилось, что среди помилованных - мужчина, осужденный за резонанское убийство 22-летнего полицейского.

Президент отказалась отвечать на вопрос, чем было продиктовано ее решение.

Уже несколько дней оппозиция в Грузии при поддержке пользователей соцсетей критикует Зурабишвили: 28 августа был опубликован список помилованных.

Среди них - житель Батуми Рамаз Девадзе, осужденный за убийство 22-летнего полицейского.

"Сегодня его убили повторно"

В конце 2014 года в батумском ночном клубе застрелили молодого офицера полиции Тараша Мукбаняна. За его убийство на 12 лет осудили Рамаза Девадзе, защита которого настаивала: убийство не было преднамеренным.

Адвокат утверждал, что события развивались так: между посетителями клуба и полицейским возник конфликт, а Девадзе попытался разнять их и выхватил у Мукбаняна оружие.

Убийство, утверждает защита, произошло случайно: Девадзе якобы пытался разрядить пистолет, когда вылетела пуля. Правда, некоторые свидетели утверждали, что видели, как Девадзе выстрелил намеренно.

Следствие утверждало, что пререпалка возникла именно между полицейским и Девадзе, который в момент происшествия был нетрезв. Во время спора Девадзе отобрал у полицейского служебное оружие и выстрелил ему в голову - к такому выводу пришли правоохранительные органы во время расследования.

Решение президента помиловать Девадзе осудили родственники погибшего офицера полиции. Его тетя выступила с заявлением, сказав: "Тара сегодня убили во второй раз. Я хочу, чтобы Саломе Зурабишвили и те люди, которые собрали документы Девадзе и внесли на подпись ей, пусть они скажут мне, чем они руководствовались, освобождая убийцу. Чем Тараш Мукбанян заслужил это? Если этот человек был невиновен, почему его осудили?"

Оппозиция тоже против

В невиновность Девадзе родственница погибшего полицейского не верит. Она неоднократно говорила прессе, что осужденный за убийство ее племянника "и раньше нападал на правоохранителей", но дважды был отпущен под залог. Эту информацию подтверждают и правозащитные организации.

В неправительственной организации "Лига защиты правозащитников", которая и сообщила первой о помиловании Девадзе, напомнили, что на похоронах Тараша Мукбаняна представители МВД обещали, что убийца обязательно понесет наказание. Осужденный за это преступление пробыл в колонии меньше половины срока: он освободился через 4,5 года. Представители "Лиги" назвали решение Зурабишвили аморальным.

В стороне не остались и политики: председатель парламетской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе потребовала объяснений от администрации президента. А Ирма Надирашвили из "Европейской Грузии" даже назвала Зурабишвили "президентом воров" и намекнула, что за этим решением может скрываться важное обстоятельство.

"Такие вопросы подрывают фундамент государства. Из-за таких решений полицейские не смогут чувствовать себя в безопасности, как, соответственно, и наши граждане. Этот человек член группировки криминального авторитета, который ведет темные дела в Батуми и помогает на выборах "Грузинской мечте", - заявила она.

Ее поддержал и Роман Гоциридзе, глава фракции "Национальное движение".

Сама президент Зурабишвили сейчас находится с визитом во Франции. Она выразила недовольство из-за того, что во время ее поездки в Европу и обсуждения важных вопросов в Грузии пытаются отвлечь внимание.

"Почему я помиловала, это я вам правда не скажу. Это дискреционное право президента, и это хорошо знают все юристы и не юристы. Если нужно сделать какое-то более детальное заявление, я думаю, что это следует сделать в Тбилиси", - сказала Зурабишвили телекомпании "Имеди".

"Рекордный показатель"

Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили назвал решение президента неприемлемым. Правда, напомнил, что ее предшественника - Георгия Маргвелашвили - также часто критиковали по этому вопросу.

"Факт, что у Маргвелашвили был рекордный показатель, и у него не было государственного подхода во время использования своего права. Он ставил под вопрос концепцию правовой безопасности, внутреннюю безопасность страны", - цитирует его "Спутник".

Громкий случай произошел весной 2018 года, когда помилованный мужчина, ранее осужденный за насильственные действия над своей женой, вышел на свободу и жестоко убил свою падчерицу в центре Тбилиси. После этого президенту пришлось временно прекратить акты помилования осужденных за насилие.

Саломе Зурабишвили дала понять, что на вопросы по этому делу она будет отвечать, когда вернется в Грузию. При этом грузинские СМИ обратили внимание, что президент отказала в помиловании протоиерею Георгию Мамаладзе, осужденному за подготовку убийства секретаря грузинского патриарха.

Мамаладзе задержали в феврале 2017 года в аэропорту Тбилиси, когда он пытался вылететь в Германию к патриарху Грузинской православной церкви Илие II, проходившему лечение в Европе. В багаже у протоиерея обнаружили оружие и яд. Прокуратура решила, что Мамаладзе собирался отравить патриарха.

Сам Мамаладзе свою вину не признал, а некоторые священнослужители и представители оппозиции выразили сомнение в выводах следствия, предположив, что дело могло быть искусственно создано для решения внутренних проблем в церкви.

Мамаладзе неоднократно просил о помиловании - и у предыдущего, и у действующего президента. Оба отказали. Брат Мамаладзе сказал СМИ, что планирует возобновить регулярные акции протеста у здания патриархии.