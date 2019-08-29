Иран признал неудачный запуск спутника. Ракета-носитель взорвалась на старте

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Иранская ракета-носитель со спутником на борту взорвалась при запуске на космодроме имени Имама Хомейни на севере страны, заявили иранские и американские чиновники.

Первыми о неудавшемся запуске написали американские СМИ, проанализировавшие спутниковые снимки компании Planet Labs Inc.

В Иране несколько часов не подтверждали ни попытку запуска, ни ее провал, хотя 13 августа министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Джавад Азари-Джахроми заявлял, что готовится к запуску еще один спутник - "Нахид-1".

Несколько часов спустя анонимный источник в космическом агентстве Исламской республики подтвердил агентству Рейтер, что взорвалась действительно ракета-носитель со спутником.

"Возникли какие-то технические проблемы, и она взорвалась, но наши молодые ученые работают над решением проблемы", - цитирует источник агентство. Телекоммуникационный аппарат должен был провести на орбите около двух месяцев.

Чиновник из США, также говоривший на условиях анонимности, сказал, что американские спецслужбы придерживаются той же версии.

США подозревают, что Иран пользуется своей космической программой как прикрытием для разработки баллистических ракет. Технологии, которые используются в космических ракетах, могут использоваться и в баллистических, в том числе в ядерных ракетах с очень высокой дальностью поражения, считают в Вашингтоне.

Тем не менее Иран продолжает запускать спутники. Успешных запусков на его счету пока три - "Омид", запущенный в 2009 году, "Расад" (2011) и "Навид" (2012)

В январе 2019 года представители Тегерана заявляли, что в течение года Иран намерен запустить еще несколько спутников, несмотря на предупреждения США.

Запуски баллистических ракет не раз становились поводом для введения санкций против Ирана со стороны США. Санкции предусматривают запрет для американских компаний иметь дело с Ираном, а также с иностранными компаниями, ведущими бизнес с этой страной.