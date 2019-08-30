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Россия и Украина могут обменяться заключенными. Будет ли среди них Олег Сенцов?

Между Россией и Украиной вот-вот должен начаться обмен заключенными. О том, что такой обмен готовится, накануне написали ряд российских и украинских СМИ со ссылками на свои источники в профильных органах, однако детали планируемого обмена пока не разглашаются.

По данным газеты "Коммерсант", в четвег в СИЗО "Лефортово" привезли около 30 граждан Украины - как уже осужденных за преступления в России, так и находящихся под следствием за них. Среди них режиссер Олег Сенцов, отбывавший 20-летний срок за терроризм в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

О том, что Сенцова готовят к обмену говорили также источники Интерфакса и "Московского комсомольца", хотя сотрудники ФСИН и персонал "Лефортово" отказываются подтверждать эту информацию.

По данным "Коммерсанта", часть украинцев, включая Олега Сенцова, отказалась от участия в процедуре обмена, так как для этого им надо написать прошение о помиловании на имя российского президента, а это автоматически означает признание вины.

24 украинских моряка, захваченные после столкновения в районе Керченского пролива осенью 2018 года, теоретически обмену не подлежат, так как в их отношении еще нет приговора. В их случае их уголовное дело может быть отправлено на Украину для дальнейшего расследования вместе с самими моряками.

Кремль пока никак не комментирует развитие ситуации, а Киев со своей стороны сделал первый шаг и в среду освободил из-под стражи руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.

Обмен заключенными - личная инициатива президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ, и он готов сделать все, чтобы обмен состоялся.

Новая Рада готова лишить себя неприкосновенности

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Владимир Зеленский и новый глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на первом заседании нового состава парламента

Украинская Верховная рада провела первое заседание в новом составе и утвердила ряд кадровых назначений.

Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук, который до сих пор занимал пост замглавы офиса президента. В свои 35 лет он - самый молодой премьер в истории Украины. Его кандидатуру Верховной Раде рекомендовал президент Владимир Зеленский.

Саму Раду также возглавил человек из ближнего круга Зеленского, его политтехнолог Дмитрий Разумков, которому тоже 35 лет. После вступления Зеленского в должность главы государства в мае этого года Разумков возглавил партию власти "Слуга народа".

В ходе первого заседания парламент Украины одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену депутатской неприкосновенности.

Россию снова обвиняют в военных преступлениях в Сирии

Расследование Арабской службы Би-би-си нашло доказательства тому, что ракетный удар по рынку в сирийском городе Маарат-ан-Нуман к югу от Идлиба в июле этого года можно считать военным преступлением, и что прчастна к этому, скорее всего, Россия.

В результате удара 22 июля погибли 39 мирных жителей. Журналисты установили, что атака была произведена с использованием техники "контрольного (или двойного) удара", когда вслед за основным наносится второй удар, нацеленный на тех, кто первыми прибывает к месту происшествия, а это, как правило, гражданские лица.

В 2016 году занимавший тогда пост министра иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сказал, что Россия использует в Сирии именно этот метод, и что это, безусловно, военное преступление.

Россия отрицает как свою причастность к обстрелу рынка в Маарат-ан-Нумане, так и сам факт обстрела.

Материал о расследовании наших коллег из Арабской службы будет опубликован на нашем сайте в пятницу.

В Шотландии ищут способ остановить Бориса Джонсона

Media playback is unsupported on your device Видео: протесты в Британии после приостановки работы парламента

На фоне бурного недовольства британских политиков и общественности решением Бориса Джонсона временно заморозить работу парламента, чтобы связать руки своим оппонентам, переговорщики от Британии договорились встречаться с партнерами из ЕС дважды в неделю на протяжении всего сентября и все-таки попытаться прийти к соглашению.

Сам Джонсон, который до сих пор никак не прокомментировал всеобщее возмущение в свой адрес, сказал, что для обеих сторон пришло время ускорить переговорный процесс, и что его недавние встречи с лидерами стран Евросоюза вселили в него оптимизм.

В Еврокомиссии говорят, что готовы работать в режиме 24/7, но Британия должна представить конкретные предложения.

Судья в Шотландии лорд Догерти рассматривает петицию межпартийной группы шотландских парламентариев, требующих найти законный способ наложить запрет на действия правительства Бориса Джонсона.

Судя по всему, у Шотландии может оказаться юридический рычаг давления на Даунинг-стрит. Свое решение судья, как ожидается, вынесет в 10 часов утра пятницы (12 МСК).

Намерение премьера блокировать работу парламента спровоцировало акции протеста по всей Британии. На ближайшие выходные намечено несколько демонстраций.

Apple представит новый iPhone 10 сентября

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Корпорация Apple разослала приглашения на церемонию презентации своей новой продукции, которая пройдет в Кремниевой долине. Она состоится в Театре имени Стива Джобса в Купертино, передает агентство Франс пресс. На ней ожидается демонстрация iPhone 11. Детали мероприятия не разглашаются.

Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов. Все три новых iPhone будут иметь то же разрешение экрана, что и их предшественники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Ожидается, что компания покажет мобильные устройства, а также собственный стриминговый сервис Apple TV+.

Щи да каша стремительно дорожают

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Financial Times в пятницу уделяет много внимания российской экономике. "Капуста - культурная икона России, наряду с православной церковью и Чайковским", - говорит в видеосюжете на сайте издания корреспондент Генри Фой, стоя посреди капустного поля в российской глубинке. По его мнению, на примере этого овоща можно на пальцах объяснить процессы, происходящие сегодня в стране.

В русском хозяйстве капуста кочует из борща в салат на протяжении веков, несмотря ни на какие революции, говорит Фой, при этом в прошлом году она подорожала почти на 80%.

Стоимость капусты растет параллельно со спросом на нее, потому что в целом население страны становится беднее. Стоит ли удивляться, что рейтинг Владимира Путина достиг низшего показателя с 2006 года, рассуждает корреспондент издания.

В другом материале FT речь идет о стремительном росте числа россиян, не способных расплатиться с банковскими кредитами. В среднем каждый взрослый житель Калмыкии, региона с самым высоким банковским процентом, должен отдавать банку 85% своего ежемесячного дохода. Треть россиян не справляется с оплатой счетов за коммунальные услуги.

По словам собеседников газеты, для большинства жителей страны даже такие базовые удовольствия, как машина и отпуск за границей, возможны только в кредит.

Трамп создает космические войска в пику России и Китаю

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дональд Трамп на церемонии по случаю создания нового Космического командования США

Президент США Дональд Трамп заявил, что США необходимо сосредоточиться на угрозах, создаваемых в космосе Россией и США, и в рамках реорганизации национальных вооруженных сил провозгласил о создании Космического командования США.

В феврале этого года он подписал указ о создании нового, шестого вида вооружённых сил США - Космических сил. Однако конгресс еще не одобрил это предложение, и президент решил действовать самостоятельно.

На короткой церемонии в розовом саду Белого дома Трамп назвал создание нового подразделение историческим моментом, который поможет защитить американские активы в космосе.

"Надо защищать жизненно важные интересы Америки в космосе, следующей области военных действий, и я думаю, что это очевидно для всех. Космос - это самое важное сейчас", - сказал Трамп.

Spotify медлит с покорением России

Шведский музыкальный стриминговый сервис Spotify отложил свой запуск в России до конца года, хотя и начал активно искать в стране сотрудников и офис, пишет "Коммерсант". По мнению источников издания, задержка может быть связана с глобальными проблемами Spotify с Warner Music. Российский рынок стриминговых сервисов пока не сформирован и имеет большой потенциал, но Spotify вряд ли сможет занять на нем значимую долю, полагают аналитики.

С улиц Москвы убрали афиши Фейса

В Москве демонтировали все афиши осеннего концерта рэпера Фейса, который 10 августа выступил на самой многочисленной из акций протестов, вызванных недопуском независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

"Распоряжение сверху, из-за выборов", - так, по словам музыканта, объяснили ему происходящее.

Кто отказался рекламировать Фейса из "опасения звонков сверху" - в материале Би-би-си.

Находка, способная изменить представления о теории эволюции

Правообладатель иллюстрации CLEVELAND MUSEUM OF NATURAL HISTORY Image caption Найденный череп является на сегодняшний день наилучшим образчиком гоминида, который относится к анамским австралопитекам

В Эфиопии найден череп мужской особи австралопитека, которому, по оценкам ученых, 3,8 млн лет. Эта находка может перевернуть представления о том, как именно произошла эволюция первых людей из обезьяноподобных предков.

До сих пор считалось, что найденный в 1974 году скелет австралопитека Люси возрастом 3,2 млн лет принадлежит к самой ранней ветви высших приматов - непосредственных предков Homo sapiens. Но череп из Эфиопии меняет всё.

Опальный экс-пррезидент Бразилии: "Сначала людям надо дать еды"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Луис Инасиу Лула да Силва отбывает 12-летний срок по обвинениям в коррупции

Экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву в прошлом году приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию. Он - первый за 50 лет человек с левыми взглядами, которому удалось стать во главе этой латиноамериканской страны.

Его правление совпало с самым долгим периодом экономического роста в Бразилии, что позволило его администрации много тратить на социальные программы. Лула занимал должность два срока подряд с рекордными рейтингами популярности.

Что же пошло не так? Как да Силва оказался в тюрьме? И что он думает об охваченной лесными пожарами Бразилии? Корреспондент Би-би-си Уилл Грант встретился с экс-президентом в бразильской тюрьме.

"Я помню эти хлесткие удары дубинками"

Media playback is unsupported on your device Избиение протестующих в Москве. Видео

"Мне казалось, что нас били молча, не произносили ни единого слова. Видимо, я находился в состоянии шока, потому что на записи слышны крики: по коленям, по коленям! Больно было, да".

Би-би-си поговорила с участниками августовских протестов в Москве, которые попали под удары полицейских дубинок после того, как попытались закрыть от них других.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Павел Аксенов рассказывает о новинках российской военной авиации, представленных на авиасалоне МАКС-2019. Чем удивляли гостей в этом году и что из себя представляет первый российско-китайский самолет?