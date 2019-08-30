Риск рака груди от гормональной терапии при климаксе выше, чем считалось

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По данным нового исследования, повышенный риск рака груди в результате воздействия заместительной гормональной терапии, получаемой женщинами в период менопаузы, сохраняется более десяти лет после окончания лечения.

Как выяснили в ходе нового крупномасштабного исследования ученые из Оксфордского университета, риск рака груди в этих случаях вдвое выше, чем в настоящий момент сообщается женщинам.

По их данным, около миллиона случаев развития рака груди у женщин на Западе с начала 1990-х годов могло быть вызвано гормонозаместительной терапией (ГЗТ).

Что такое гормонозаместительная терапия?

Менопауза - это процесс, когда у женщины прекращаются менструации и она больше не может забеременеть естественным способом.

Средний возраст наступления менопаузы в Британии - 51 год. Этот период характеризуется резким падением уровня двух гормонов, эстрогена и прогестерона, что влияет на состояние всего женского организма.

В результате женщина может испытывать кратковременные эпизоды приливов жара по всему телу, которые могут происходить и ночью и приводить к усиленному потоотделению, перепады настроения, вагинальную сухость и снижение либидо.

Гормонозаместительная терапия восполняет недостающие гормоны, избавляя женщину от неприятных симптомов климакса, причем в эту комплексную терапию включаются не только два основных гормона, но также и тиреоидные гормоны (щитовидной железы), гормоны роста и тестостерон - воздействие последних трех в ходе данного исследования не рассматривалось.

Женщины могут получать ГЗТ различными способами: перорально, то есть принимая таблетки; трансдермально, то есть через пластырь, или же посредством крема, геля или свечей. Состав их содержимого различается. В некоторые входит только эстроген, другие включают в себя синтетический прогестаген для восполнения уровня прогестерона.

Однако у всех препаратов имеются побочные эффекты, в числе которых - повышенный риск развития рака.

Насколько высок риск?

В ходе исследования ученые из Оксфордского университета подсчитали, что у 6 женщин из 100, не получающих ГЗТ, разовьется рак груди в возрасте от 50 до 69 лет.

Если женщины принимали эстроген и прогестаген каждый день в течение пяти лет, рак груди возникал у 8 из 100.

Таким образом, из 50 женщин, принимающих комбинированную ГЗТ, у одной в результате этого разовьется рак груди.

Дробная ГЗТ, когда женщина принимала эстроген ежедневно, а прогестаген - примерно половину месячного цикла, приводила к одному дополнительному случаю развития рака груди на каждые 70 женщин.

Прием исключительно эстрогена давал один дополнительный случай на каждые 200 женщин, однако эстроген в качестве отдельного гормона повышает риск развития рака матки и обычно назначается только после ее удаления.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уровень эстрогена в женском организме в разные периоды жизни

Что в этом нового?

О том, что ГЗТ повышает риск развития рака груди, было хорошо известно.

Эти данные приводятся в официальных рекомендациях по назначению и использованию гормонозаместительной терапии, и обычно все плюсы и минусы обсуждаются пациенткой с лечащим врачом.

Новое же здесь то, что это исследование показывает, что риск возникновения рака груди длится более 10 лет, то есть дольше, чем полагали ранее.

"Прежние оценки риска, связанного с ГЗТ при менопаузе, надо умножить на два, учитывая повышенный риск, который сохраняется после окончания приема гормонов", - говорит профессор Валери Берал из Оксфордского университета.

Она также отметила, что, по данным нового исследования, гормонозаместительная терапия повышает риск рака груди в любом возрасте.

"Есть популярная теория о том, что если начать [ГЗТ] до 50 лет, то риска якобы нет, но это не так. Это всего лишь миф, но он очень широко распространен", - пояснила профессор.

Важен ли способ получения ГЗТ?

Важен.

Исследование, данные которого опубликованы в журнале "Ланцет", показало, что почти все способы гормонозаместительной терапии - таблетки, пластыри и т.д. - увеличивают риск рака груди.

Однако эстрогенная терапия в виде вагинальных кремов или суппозиториев риск не повышает, поскольку гормоны в таком случае поступают местно и не попадают непосредственно в кровоток. Этот способ ГЗТ таким образом не имеет всех плюсов, но не несет и всех рисков.

Что предпочесть?

Чтобы решить, принимать ГЗТ или нет, надо взвесить все за и против; так было до публикации новых данных, и этого стоит придерживаться и впредь.

"Мы не хотим пугать женщин, но мы также не хотим давать им ложных заверений", - сказала Би-би-си профессор Джиллиан Ривз из Оксфордского университета.

"Мы бы хотели надеяться, что женщины с помощью этой информации придут к более взвешенному решению о том, хотят ли они начать или продолжать ГЗТ", - поясняет профессор.

Британский Королевский терапевтический колледж призвал пациенток не паниковать и продолжать принимать назначенный курс ГЗТ, а при случае обсудить с лечащим врачом все свои опасения.

Исполнительный директор благотворительных организаций по предотвращению рака груди Breast Cancer Care и Breast Cancer Now баронесса Делис Морган сказала: "При прочих равных многие женщины предпочтут прибегнуть к ГЗТ как к необходимой мере, поскольку эта терапия может быть очень эффективна против изнуряющих климактерических симптомов, таких как приливы жара. Чтобы снизить риск рака груди, обычно рекомендуется принимать минимальную дозу в течение короткого периода времени".

Правообладатель иллюстрации Matthew Flintoff Image caption Луиза Риверс не жалеет, что начала гормонозаместительную терапию

Что говорят пациентки?

Луизе Риверс из города Бракнелл 51 год, симптомы менопаузы у нее начались три года назад. По ее словам, у нее просто "выключилась голова", ей было тяжело на работе, у нее болели суставы, она плохо спала, к тому же начались мигрени.

Принятое год назад решение начать гормонозаместительную терапию было для нее непростым, но правильным, говорит она.

"Я совершенно определенно чувствую, что мне стало проще концентрироваться, на работе вернулась уверенность. У меня по-прежнему бывают сбои, мигрени, но в целом я чувствую себя гораздо лучше, чем раньше", - признается Луиза.

По ее словам, данные нового исследования - повод задуматься, но она не собирается впадать в панику. ГЗТ вернула ей нормальное самочувствие, так что все за и против она снова обсудит со своим врачом при первой возможности.

Риск ГЗТ на фоне других?

Приводимые ниже цифры взяты у одной из ведущих исследовательских благотворительных организаций по борьбе с раком Cancer Research UK, но они не учитывают новых данных, полученных учеными Оксфордского университета.

Тем не менее, они дают представление о том, какие еще факторы повышают риск возникновения рака груди у женщин:

2% случаев рака груди у женщин в Великобритании вызваны ГЗТ

8% - излишним весом или ожирением

8% - чрезмерным употреблением алкоголя

5% - отказом от кормления грудью

Медики Оксфордского университета подсчитали, что 1 млн из 20 млн случаев заболевания раком груди в западных странах с начала 1990-х годов был вызван гормонозаместительной терапией, которую получали женщины в период климакса.

Около 12 млн женщин на Западе пользуются ГЗТ: около 6 млн в Северной Америке и примерно столько же в Европе, включая 1 млн в Британии.

Насколько достоверны новые данные?

Оксфордские ученые не проводили никаких новых самостоятельных исследований.

Вместо этого они проанализировали данные 58 исследований, проведенных в разных странах мира, где были обработаны данные 108 000 женщин, заболевших раком груди.

"Это высший пилотаж - то, что было сделано и как, и эти выводы нельзя не учитывать", - полагает Стивен Эванс, профессор фармакоэпидемиологии из Лондонского университета гигиены и тропической медицины.

Того же мнения придерживается заслуженный профессор прикладной статистики в Открытом университете Кевин Макконвей, назвавший новую работу Оксфордских ученых "очень тщательно проведенным, превосходным исследованием".