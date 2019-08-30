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Генетический анализ данных полумиллиона человек позволил прийти к выводу о том, что нет одного гена, ответственного за гомосексуальность.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Science, были изучены данные из Биобанка Великобритании и американской биотехнологической компании 23andMe.

Были обнаружены некоторые генетические комбинации, связанные с однополыми отношениями, но генетические факторы лишь на четверть определяли гомосексуальное поведение.

Исследователи отсканировали геномы 409 000 человек, зарегистрированных в британском проекте Биобанк, и 68 500 человек, зарегистрированных в генетической компании 23andMe.

Участникам исследования также был задан вопрос о поле их партнеров.

В итоге исследователи из Гарвардского университета и Массачусетского технологического института пришли к выводу, что от 8 до 25% гомосексуального поведения людей в обществе определяются генетическими факторами - но не каким-то одним геном.

Было обнаружено, что с влечением к людям своего пола связаны 5 комбинаций генов, одна из них связана с обонянием, другая - с половыми гормонами. Но вместе они определяли менее 1% гомосексуальности.

"Сложно предсказать"

"Нет единого гена гомосексуальности, поэтому генетический тест вероятности возникновения у человека однополых отношений не сработает", - говорит Бен Нил, профессор отдела аналитической и трансляционной генетики в Массачусетской больнице, который работал над исследованием.

"Фактически невозможно предсказать сексуальное поведение человека по его геному", - добавляет он.

Фа Сатирапонгсасути, старший научный сотрудник 23andMe, присоединяется: "Это естественные и нормальные различия, существующие у нашего вида, и это [исследование] подтверждает, что не надо пытаться "вылечить" гомосексуальность".

По словам Дэвида Кертиса, почетного профессора Института генетики Калифорнийского университета, "это исследование ясно показывает, что не существует такого понятия, как "ген геев".

"В популяции человека нет такого сочетания генов, который бы оказывал существенное влияние на сексуальную ориентацию. Скорее, мы видим, что существует очень большое количество вариантов генных сочетаний".

"При этом, даже если гомосексуальность не предопределена генетически, как показывает это исследование, это не означает, что она не является в некотором роде неотъемлемой частью личности человека".

Неправительственная организация защиты прав ЛГБТ GLAAD заявила, что исследование подтвердило: невозможно точно сказать, до какой степени на поведение геев и лесбиянок влияют природа или воспитание.