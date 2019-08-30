В США мужчине отменили пожизненный срок за ограбление на 50 долларов

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В Алабаме 58-летний мужчина выйдет на свободу после 36 лет заключения. Его приговорили в 1984 году к пожизненному заключению за ограбление, добычей в котором стали 50 долларов и 75 центов

Это стало возможным после того, как судье случайно попалось на глаза его дело.

Элвину Кеннарду было 22 года, когда суд приговорил его к пожизненному сроку. Этого требовало тогдашнее законодательство Алабамы. Дело в том, что перед этим Кеннард был осужден за три преступления, которые, однако, носили ненасильственный характер. За четвертый проступок закон предполагал тогда пожизненное наказание.

Местный судья Дэвид Карпентер случайно обратил внимание на дело Кеннарда, рассказала Эй-би-си адвокат мужчины Карла Краудер. Судье показалось крайне странным, что человек отбывает пожизненный срок за кражу 50 долларов. Карпентер был не обязан заниматься этим делом, отмечает адвокат.

По словам помощника окружного прокурора Билла Норта, свою роль в освобождении Кеннарда сыграло его хорошее поведение в тюрьме - суд в результате сократил его наказание до уже отбытого срока.

У мужчины, перед тем как его отправили в тюрьму до конца жизни, уже были проблемы с законом. В 1979 году 18-летний Кеннард признал вину в трех эпизодах краж со взломом. За это он получил три года условно.

А в 1984 году Кеннард, вооруженный перочинным ножом, ограбил булочную, и действовавший на тот момент в Алабаме закон не оставил суду выбора, кроме как приговорить его к пожизненному заключению.

По законодательству, действующему в штате сегодня, в аналогичной ситуации ему грозил бы срок от 10 лет до 21 года.

Еще 250 человек

Адвокат Кеннарда отмечает, что изменения, внесенные с тех пор в законодательство, не предполагали автоматического пересмотра уже вынесенных приговоров. По ее словам, в тюрьмах Алабамы остаются около 250 человек, приговоренных таким же образом, и у большинства из них даже нет адвокатов, которые могли бы хлопотать об изменении приговоров.

Карла Краудер рассказала Эй-би-си, что включилась в это дело по просьбе судьи Карпентера. На заседании суда в среду, где рассматривался вопрос об освобождении Кеннарда, присутствовали около 10 его друзей и родственников. Находясь в тюрьме, мужчина не утратил связей с близкими - его регулярно навещали, и ему есть, где жить после освобождения.

Кеннард должен выйти на свободу в течение нескольких дней. На воле он собирается работать плотником.