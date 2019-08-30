"Неправдоподобно" или "убедительно"? Эксперты о новой версии взрыва под Северодвинском

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Взрыв под Северодвинском 8 августа произошел во время операции по подъему ядерной ракеты с морского дна, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные разведки США. Российские и американские эксперты по-разному оценивают эту версию.

8 августа на полигоне под Северодвинском при испытании "специзделия" произошел взрыв, в результате которого погибли пятеро сотрудников "Росатома". Власти до сих пор не раскрывают подробности трагедии.

Позднее газета New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что под Северодвинском, возможно, проходили испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник". Эту же версию поддержал и президент США Дональд Трамп.

Согласно версии CNBC, взрыв произошел не при испытательном запуске, а во время подъема ракеты, потерянной при предыдущих испытаниях.

"Произошел взрыв на одном из судов, участвующих в операции, и это вызвало реакцию в [поднимаемой со дна] ракете, что привело к утечке радиации", - пояснил источник телеканала.

Аналогичную версию в пятницу выдвинуло и "Радио Свобода" на основании фотографий плавучих платформ, поврежденных в результате инцидента.

Кроме того, издание обратило внимание на спутниковые снимки, на которых можно увидеть спасательное буксирное судно класса "Звездочка", предназначенное в том числе для подъема затонувшей техники со дня моря.

"Идеологическое воздействие"

Опрошенные Би-би-си специалисты по-разному оценили такие выводы.

По мнению эксперта Бюро военно-политического анализа Николая Костикина, версия о взрыве при подъеме затонувшей ракеты выглядит неубедительно.

"Она (ракета) работает следующим образом: она взлетает, и уже в воздухе приводится в действие реактор. В результате каких-то механических воздействий он вряд ли мог взорваться. То есть его нужно было сначала запустить. Получается, что его поднимали со дна с запущенной двигательной установкой?" - рассуждает он.

По словам Костикина, почти все аварии такого типа, в том числе на японской АЭС "Фукусима", были связаны с работающим двигателем системы охлаждения.

"Думаю, здесь идет речь о каком-то идеологическом воздействии", - считает эксперт.

Редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков также говорит, что не верит выводам, представленным CNBC и New York Times.

"Минобороны не торопится сообщать о том, что произошло. Скорее всего, там работали с каким-то перспективным комплексом, но все версии с "Цирконами" и "Буревестниками", скорее всего, не соответствуют действительности", - отмечает эксперт.

От воды к воздуху

Американские специалисты придерживаются другого мнения.

Ведущий эксперт по ядерному оружию Федерации американских ученых Ханс Кристенсен сказал Би-би-си, что версия CNBC "конечно, наиболее интересна, поскольку она основана на реальных разведывательных источниках".

Эти выводы также кажутся "весьма убедительными" аналитику Федерации американских ученых Анкиту Панде.

"В зависимости от модели устройства реактора или двигательной установки, изменение среды - от морской воды к воздуху - могло вызвать случайный взрыв с рассеиванием радиоактивного материала", - объясняет эксперт в письме Би-би-си.

Панда также не исключает, что взрыв мог произойти от повреждений в результате "физического воздействия на устройство с ядерным зарядом при попытке его поднять".