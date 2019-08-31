Хакеры взломали "Твиттер" директора Twitter Джека Дорси. Как?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аккаунт основателя Twitter Джека Дорси разразился шквалом оскорбительных соообщений

Хакеры взломали аккаунт одного из основателей и исполнительного директора Twitter Джека Дорси в данной социальной сети. Злоумышленники публиковали от его имени оскорбительные расистские заявления.

Часть сообщений была отправлена от имени Дорси, известного под никнеймом @jack, в то время как остальные были ретвитами из других аккаунтов. Тексты использовали оскорбительное обозначение афроамериканцев, а также содержали антисемитские высказывания с отсылками к Холокосту.

Публикация подобных сообщений продолжалась около 15 минут. Позже администрация сервиса вернула контроль владельца за его аккаунтом.

Компания Twitter заявила, что инцидент стал возможным из-за дыры в системе безопасности неназванного оператора мобильной связи. У микроблога Дорси под никнеймом @jack насчитывается более 4 млн подписчиков.

Ответственность за атаку возложила на себя группа, называющая себя Chuckling Squad (англ. "Хихикающий отряд").

Предположительно хакеры получили доступ к аккаунту Дорси методом подмены SIM-карты. В пользу этой версии высказался источник в компании Twitter, сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам технологий в Северной Америке Дэйв Ли.

Подмена выглядит так: номер, привязанный к Twitter-аккаунту Дорси, передается другой SIM-карте. Чтобы это произошло, взломщики обычно подкупают или вводят в заблуждение сотрудников техподдержки мобильного оператора.

В результате атаки ее авторы получили возможность писать напрямую в аккаунт Дорси при помощи отправки текстовых сообщений, в то время как большинство пользователей "Твиттера" в настоящее время постят твиты через мобильное приложение.

На заре своего существования сервис подстраивался под длину мобильных сообщений. Отсюда жесткие лимиты на их длину: изначально - 140, впоследствии - 280 символов. Компания сохранила этот подход при выходе на рынки стран с низкими доходами, где стоимость пересылки данных относительно высока.

Программист и предприниматель Джек Дорси является исполнительным директором Twitter. Forbes оценивает его личное состояние в $4,1 млрд.

Дорси также является автором первого самого твита, опубликованного в 2006 году.

Ранее группа Chuckling Squad брала на себя ответственность за взлом аккаунтов бьюти-блогера Джеймса Чарльза (4 млн читателей) и Десмонда Амофа под никнеймом @Etika (покончил жизнь самоубийством; действие аккаунта в соцсети приостановлено).