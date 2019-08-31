Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Христианский священник тоже примкнул к протестующим

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые в субботу вновь вышли на улицы с маршем протеста, несмотря на полицейский запрет.

Протестующие забросали файерами и бутылками с зажигательной смесью здание Законодательного совета.

Тысячи людей примкнули к субботнему протесту, который пришелся на 5-летнюю годовщину с выборной реформы, когда Пекин отменил в городе прямые демократические выборы.

Накануне, в пятницу, несколько лидеров протеста и оппозиционных депутатов Законодательного совета были арестованы.

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Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже два месяца и начались с недовольства законопроектом, который позволил бы экстрадировать подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

Законопроект был в конечном итоге снят с рассмотрения на неопределенное время (хотя и не отозван окончательно), однако протесты за это время переросли в более широкое движение за демократию, и столкновения с полицией порой принимают насильственный характер.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстрант в кислородной маске поджигает заграждение

Что происходило в субботу?

Поскольку полиция не дала разрешение на проведение митинга, многие протестующие, несмотря на проливной дождь, собрались в парке в районе Ваньчай, известном своими увеселительными заведениями, и отправились в местную христианскую методистскую церковь, перемежая пение христианских гимнов политическими лозунгами.

Религиозные собрания и шествия не требуют разрешения полиции, хотя, как отмечают ряд агентств, в пятницу вечером полиция Гонконга заявила, что процессия, где будет более 30 человек, все равно требует подачи заявки.

На многих демонстрантах были маски и зонтики в руках. Они выкрикивали: "защитим Гонконг" и "борись за свободу". Полиция выставила заграждения у всех основных правительственных зданий.

Наблюдатели отмечают, что протесты последних дней отмечены отсутствием явных лидеров.

Эрик, 22-летний студент из Гонконга, сказал в интервью Рейтер: "Говорить нам "не протестуйте" - это тоже самое, как сказать "не дышите". Я это воспринимаю как свою обязанность - бороться за демократию. Может быть, мы победим, может быть, проиграем, но мы боремся".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полиция разгоняет толпу с помощью слезоточивого газа

У местного штаба Народно-освободительной армии Китая полиция выпустила слезоточивый газ, пытаясь разогнать собравшихся. Также полицейские поливали протестующих струями воды, смешанной с несмываемым синим красителем. По следам этой жидкости полицейские смогут опознать протестующих позже и арестовать их.

В пятницу правоохранители обратились к жителям Гонконга с призывом "порвать связь с теми протестующими, кто прибегает к насильственным действиям" и предупредили о запрете марша.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джошуа Вонг и Агнес Чоу 30 августа ненадолго задержали по подозрению в организации протестов

Кого арестовали?

Во время рейдов за минувшие сутки были арестованы по меньшей мере трое активистов - включая 23-летнего Джошуа Вонга - и трое законодателей.

Вонг впервые стал своего рода "лицом протеста" в 2014 году. В пятницу он был арестован, а затем отпущен под залог после того, как ему предъявили обвинение в организации протестов.

"Организовать протесты, выйти на улицы - это одно из основных прав народа Гонконга... Люди все равно будут собираться на улицах и призывать председателя Си [Цзиньпина] и Пекин, что пора прислушаться к тому, что говорит народ", - сказал Вонг в интервью Би-би-си.

Гонконг входит в состав Китайской Народной Республики, но до 2047 года имеет особый статус. Гонконгцы пользуются гораздо большей степенью свободы от государственного контроля, чем жители материкового Китая; многие из них не хотят, чтобы Гонконг стал "еще одним китайским городом".

Пекин неоднократно выступал с осуждением демонстрантов и называл их действия "граничащими с терроризмом". В ходе протестов мирные акции не раз перерастали в насилие и столкновения участников протестов с полицией.

Активисты опасаются, что власти в Пекине вмешаются в события напрямую и начнут бороться с протестующими не только силами гонконгской полиции. В Гонконге постоянно находится гарнизон Народно-освободительной армии Китая, до сих пор не принимавший участие в событиях в городе. В минувший четверг в Гонконг прибыл новый контингент китайских военнослужащих, Пекин назвал это "обычной ежегодной ротацией войск".