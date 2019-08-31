"Нормально, марафон". Как прошел митинг в Москве - самый мирный за лето

Media playback is unsupported on your device Как прошел последний летний протест против недопуска кандидатов в Мосгордуму

В Москве прошла уже седьмая за два месяца акция против недопуска на выборы Мосгордумы оппозиционных кандидатов. Она оказалась самой мирной из всех несогласованных акций протеста последних месяцев: после пяти часов гуляний по бульварам не было известно ни об одном задержанном.

Корреспонденты Би-би-си прошлись с митингующими от Чистых прудов до Пушкинской площади и рассказывают, что происходило в Москве 31 августа.

То, что этот митинг уже не похож на многие другие несогласованные акции, которые проходили в Москве каждые выходные, стало понятно, когда среди митингующих появилась соратница Алексея Навального Любовь Соболь.

Как правило ее задерживали еще до начала акций протеста, на выходе из ее предвыборного штаба. Теперь же Соболь уверенно шла по бульварам в окружении журналистов.

Колонна митингующих была растянута на сотни метров, и определить, где именно ее начало, было сложно, но можно было подумать, что Соболь ведет людей за собой.

Вокруг кричали "Допускай!" и "За Любовь!", а незарегистрированный кандидат снимала сториз для "Инстаграма".

Журналистам она объясняла, что выступает против тактики порчи бюллетеней и неприхода на избирательный участок, потому что, по ее мнению, это автоматически означает победу кандидата от "Единой России", и агитировала за "Умное голосование", которое раскручивает "Фонд борьбы с коррупцией" Навального.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/Getty Image caption Любовь Соболь не задержали еще до начала митинга, что было необычно

Политик даже попробовала устроить выступление с импровизированной сцены на Петровском бульваре, она забралась на парапет и в окружении камер призывала отправить в отставку мэра Москвы и освободить арестованных по делу "о массовых беспорядках".

Изначально план по митингу был такой: протестующие должны были гулять по бульварам от Пушкинской площади до Чистых прудов.

К 14.00 - времени, на которое было объявлено начало акции - несколько сотен человек собралось на Чистых прудах. Проведя немного времени там, собравшиеся отправились на прогулку по Бульварному кольцу.

"Собираться у рекламы Анны Карениной"

В это же время неподалеку, на проспекте Сахарова, начался фестиваль "PRO: лето", организованный провластным Союзом Молодежи - приглашения по смс на него присылала московская мэрия за несколько дней до мероприятия.

Устраивать большой концерт ровно в часы несанкционированной акции стало уже традицией: раньше на время проведения митингов оппозиции мэрия организовывала фестиваль "Шашлык live" и фестиваль "Meat and Beat".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption На проспекте Сахарова предлагали разнообразные развлечения

На фестиваль "PRO: лето" собралось несколько тысяч человек - позже МВД заявило, что на концерт пришли 20 тысяч человек. Этот фестиваль предлагал москвичам куда более разнообразную развлекательную программу, чем предыдущие концерты в Парке Горького.

Если раньше москвичей зазывали на концерты российских поп-звезд и фестиваль еды, то в этот раз на Сахарова можно было повисеть на турниках, поиграть в футбол и видеоигры, посмотреть на шоу велосипедов и поплавать на плоту. Выступали Тима Белорусских, Ольга Бузова и другие молодежные исполнители.

На фестивале было много молодежи и даже подростков, они стояли и слушали концерт. Некоторые говорили, что узнали о концерте из рекламы, многие узнали из смс-рассылки и решили посмотреть, что происходит.

Однако то тут, то там появлялись группы по 10-15 человек людей возраста более старшего, чем традиционный поклонник Тимы Белорусских. Они не ходили по канатам, не испытывали установки, а чаще стояли у края проспекта и скучали.

"Сказали собираться у рекламы Анны Карениной", - говорила женщина своим спутницам.

Когда корреспондент Би-би-си спрашивала одного мужчину, почему он пришел сегодня на концерт, он стал отвечать, что видел рекламу мероприятия и хотел погулять по Москве.

Но его перебил другой мужчина и заявил: "Да его сюда заставили прийти с работы. Но он не скажет, иначе его уволят".

"А как вы сами сюда попали?" - спросила у перебившего корреспондент Би-би-си. "Да как и он, с работы", - ответил мужчина, отказавшись представиться и назвать организацию.

Другие мужчины, приходившие группами, либо отказывались говорить, либо отвечали, что пришли случайно.

Правообладатель иллюстрации Maxim Grigoryev/TASS Image caption Вопреки обычаям, полиция просто наблюдала за происходящим и иногда просила разойтись

Буквально через час после начала шествия колонна протестующих дошла до Трубной площади.

Полиции на бульварах не было вовсе, в отличие от предыдущих несанкционированных акций этого лета, которые превращались в беготню от ОМОНа.

Люди двигались плотной толпой быстрым шагом, изредка скандируя "Допускай", "Отпускай" и "Собянина в отставку".

В самом начале колонны шел основатель "Яблока" Григорий Явлинский, но Любовь Соболь вела за собой куда более многочисленную толпу.

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова объясняла, что вышла на шествие в знак поддержки политзаключенных, поскольку сама хорошо понимает тех, кто оказался в СИЗО.

При этом она подчеркнула, что по-прежнему требует и допуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, и освобождения арестованных по "делу 27 июля". Толоконникова не согласилась с тем, что акценты протеста сменились: "Почему я должна выбирать - или, или?"

У памятника Пушкину колонну протестующих ждала активистка "Национально-освободительного движения" депутата Евгения Федорова с плакатом "Нет майдану". Она обещала стоять в одиночном пикете до тех пор, пока "сохраняется угроза госпереворота".

По ее убеждению, оппозиция в Москве "при поддержке Лондона и Вашингтона" хочет устроить "рябиновую революцию". Впрочем, к моменту, когда протестующие дошли до Новопушкинского сквера, активистка куда-то пропала.

"Мы идем гулять"

Особого внимания протестующих удостоились корреспонденты федеральных телеканалов. На Пушкинской площади тщетно пытался записать комментарий корреспондент Первого канала.

К нему очень эмоционально обращался человек с фольклорным орнаментом на поло: "Путин скупил все телеканалы и нанял шестерок, вас. И вы несете пургу. Какой правильный канал? Никакой. Правильно только интернет все освещает".

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/Getty

Люди вокруг периодически пытались перебить запись комментария.

Но самый большой интерес митингующих вызывал корреспондент ВГТРК Ярослав Красиенко, уже запомнившийся протестующим за последние митинги.

Его окружила толпа людей, которые кричали ему "Позор!" и советовали читать и смотреть другие СМИ. В какой-то момент несколько человек даже стали собирать ему деньги "на зарплату". Красиенко стоически игнорировал издевательские выкрики собравшихся.

Многие участники шествия, добравшись до памятника Пушкину, где шествие должно было закончиться, свернули к метро. Там к четырем часа дня уже выстроились омоновцы, перекрыв выходы с площади.

Впрочем, никаких действий они так и не предприняли. Полицейские только просили в мегафоны не выходить на проезжую часть.

Раз в пятнадцать минут они повторяли в мегафон: "Уважаемые граждане, ваша акция не согласована, просьба разойтись". Но задержаний, которые, обычно следуют за этой просьбой, в этот раз не случилось.

Около четырех часов на Пушкинской появилась толпа людей, которые стали кричать: "Мы идем гулять".

Они увели за собой активистов с Пушкинской и пошли по бульварам, мимо здания МВД и повернули на Садовое кольцо. Колонна из 300-400 человек кричала уже привычные лозунги, а когда хвост шествия отставал, скандировала "Подождем".

Шествие сопровождало несколько машин полиции, но полицейские не вмешивались в происходящее.

Дойдя до Чистых прудов, колонна хотела идти к Лубянке, но на Мясницкой улице выстроились сотрудники ОМОНа, и шествие пошло по Чистопрудному бульвару.

На Чистых прудах один из участников жаловался подруге: "Мы идем по второму кругу". "Нормально, марафон", - флегматично ответила она.

Все это время полиция наблюдала за протестующими, но не утаскивала их в автозаки, не задерживала скандирующих, не применяла силу.

Корреспондент Би-би-си на бульваре наблюдала, как компания молодых людей, выпивающих на лавочке, обсуждала, что один из них подошел к началу колонны и сказал, что он из центра "Э" МВД.

После этого колонна развернулась, со смехом обсуждали молодые люди.

"Впервые решили действовать в рамках приличий"

Поведение полиции было настолько не похожим на то, что происходило в последние месяцы на московских митингах, что многие даже и не верили в то, что все закончится без задержаний.

"Не знаю, если этим (задержаниями) закончится, то видимо это этим закончится", - флегматично рассуждал молодой человек на Пушкинской площади, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си, почему, по его мнению, он все еще не задержан, вопреки сложившейся традиции.

"Просто мне кажется нас игнорируют вообще. Потому что мы не люди, мы бесправные. Все останется как прежде, ничего не изменится в нашей стране, к сожалению", - отвечала на тот же вопрос девушка Алла.

"Очевидно, будет продолжение более классическое для последних месяцев", - говорил муниципальный депутат Илья Азар, оглядываясь на скапливающихся на Пушкинской площади сотрудников полиции.

"Власти впервые с 14 июля решили действовать в рамках приличий, - рассуждал Азар. - Может быть, ожидали, что будет мало людей, когда были одиночные пикеты, хотя весь центр был заполнен автозаками, но они не были задействовали. Посмотрим, додержатся ли они до конца".

Позже он дал и другое объяснение: это может быть связано и с международными событиями. "Заговорили о возвращении России в "восьмерку", готовится освобождение Олега Сенцова", - перечислял он

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова, которая шла от Чистых прудов, также не была настроена слишком оптимистично. "Давайте дойдем до Пушкинской, посмотрим, что там будет. Было бы здорово, если бы они продолжали себя мирно вести", - надеялась она.

"Если не будет никаких задержаний, может, это означает, что силовикам самим надоели бессмысленные задержания? Я не политолог, я не знаю, что сказать. Я просто надеюсь, что их не будет", - рассуждала Толоконникова.

Участник и продюсер группы Pussy Riot Петр Верзилов, тоже отправившийся на шествие от Пушкинской, объяснял корреспонденту Би-би-си, что полиция в очередной раз решила сменить тактику с агрессивной на мирную и никого не задерживать.

Полиция насчитала на митинге 750 человек. Журналисты говорили о нескольких тысячах - точно оценить толпу, растянувшуюся на километры и смешанную с журналистами, было сложно.

Любовь Соболь уехала с митинга рано. Она извинилась перед собравшимися и сказала, что недавно вышла из голодовки, у нее мало сил для долгих прогулок.

Алексей Навальный, который, вопреки традиции, проводил этот митинг не в спецприемнике, на акции так и не появился. Позже он объяснил свое неучастие в акции тем, что не хотел оказаться опять задержанным.

"Даже и не ходил. Меня бы там арестовали на 30 суток, а у меня последняя неделя перед "Умным голосованием", - написал политик в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @navalny Даже и не ходил. Меня бы там арестовали на 30 суток, а у меня последняя неделя перед «Умным голосованием» - нужно убедить как можно больше людей голосовать против вашей «Единой России». Кстати, почему ее кандидаты назвали себя «самовыдвиженцами». Что об этом в Италии говорят? https://t.co/uJ0Xaw9oEn — Alexey Navalny (@navalny) 31 августа 2019 г.

Выборы депутатов Мосгордумы пройдут 8 сентября.