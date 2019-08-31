"Борис Джонсон, как тебе не стыдно!": протесты в Лондоне и других городах Британии
По всей Британии в эти выходные проходят демонстрации протеста против решения Бориса Джонсона приостановить на пять недель работу парламента в преддверии выхода страны из Евросоюза.
Тысячи демонстрантов вышли в субботу на улицы Лондона, Манчестера, Лидса, Йорка и Белфаста.
В Лондоне люди полностью заполонили улицу Уайтхолл, рядом с резиденцией премьер-министра, скандируя: "Борис Джонсон, как тебе не стыдно!"
После протестов у резиденции премьер-министра и у здания парламента демонстранты направились к Букингемскому дворцу, сообщает с места событий наш корреспондент Бен Тавенер.
Некоторые из них недовольны тем, что королева дала свое официальное согласие на приостановку работы парламента, о которой ее попросил премьер.
Полицейские фургоны загородили позолоченные ворота дворца, однако демонстранты, знающие, что им не позволят устроить протест на частной территории королевского дворца, вскоре двинулись дальше.
У Букингемского дворца, тем не менее, остались усиленные наряды полиции - на случай, если демонстранты вдруг поменяют свои планы.
Небольшая группка их противников также прибыла в район Вестминстера, чтобы выразить свою поддержку премьеру.
Объявленное в минувшую среду решение Джонсона приостановить заседания парламента вызвало резкую реакцию со стороны ряда депутатов, даже из его собственной, консервативной, партии, и тех, кто не хочет "жесткого брексита", то есть выхода Британии из Евросоюза без соглашения.
Критики премьера убеждены в том, что сделал он это, чтобы не допустить дальнейших дебатов и голосования по поводу условий "брексита".
Приостановка работы парламента перед ежегодной речью королевы формально законна и не означает, что парламент распущен, как это происходит на пороге всеобщих выборов.
Если решение - уже одобренное королевой Елизаветой - не будет отменено, то тогда парламент будет закрыт на 23 рабочих дня и после возвращения к работе у парламентариев останется совсем немного времени до 31 октября - срока, когда Британия должна выйти из ЕС.
Протесты идут в субботу в более чем 30 городах Британии, включая Эдинбург, Кембридж, Эксетер, Ноттингем, Манчестер и Бирмингем.
В Оксфорде толпа протестующих собралась у стен одного из старейших колледжей Оксфордского университета, Баллиол-колледжа, где учился Джонсон.
Кампания "Остановить путч!" организована активистами инициативной группы "Другая Европа возможна", выступающей против "брексита".
По их словам, протесты также планируется провести в Амстердаме, Берлине и Риге.
"Речь идет о защите нашей демократии. У нас премьер-министр, которого мы не выбирали, который взял и прекратил работу избранных представителей, которые обязаны проконтролировать исход самого серьезного потрясения с момента окончания Второй мировой войны", - заявил журналист газеты Guardian и гражданский активист Оуэн Джонс.
"На мой взгляд сегодня на улицы должны выйти и те, кто голосовал (на референдуме 2016 года) за то, чтобы остаться, и те, кто голосовал за выход. Никто не голосовал за жесткий "брексит", - сказал Джонс.
Министр финансов Саджид Давид в интервью Радио-4 Би-би-си встал на защиту решения Джонсона.
"В это время года совершенно нормально, что парламент не работает. Совершенно корректно и нормально - приостановить его работу, заявил глава британского минфина. - Совершенно правильно, что премьер-министр и его правительство получат шанс установить свою собственную повестку".
В то же время петицию против решения приостановить работу парламента уже подписали более 1 млн человек.
В минувшую пятницу бывший премьер-министр Великобритании от Консервативной партии сэр Джон Мейджор заявил, что он вместе с выступающей против "брексита" активисткой Джиной Миллер опротестует решение Джонсона в судебном порядке.