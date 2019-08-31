Фанаты ди-джея из Кот-д'Ивуара захватили его тело на похоронах

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ди-джея провожали в последний путь концертом на многотысячном стадионе

Группа поклонников погибшего котдивуарского исполнителя электронной музыки DJ Arafat захватила его тело во время церемонии прощания в бывшей столице страны Абиджане.

33-летний ди-джей, настоящее имя которого Анье Дидье Уон, разбился на мотоцикле около двух недель назад.

В ночь на субботу прошел прощальный концерт в его честь на стадионе, на который пришли тысячи человек.

Вскоре в соцсетях появились видео с похорон музыканта.

На нем видно, как фаны, пробравшиеся на семейную церемонию, открывают гроб и начинают снимать одежду с тела усопшего, чтобы проверить татуировки и удостовериться, что в гробу именно DJ Arafat, а не кто-то другой.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Похороны музыканта прошли под охраной

В дело вмешалась полиция, применившая слезоточивый газ, чтобы отбить у поклонников гроб с покойным и разогнать незваных гостей.

"Мы просто хотели еще раз увидеть тело своего кумира перед тем, как будет запечатан склеп", - заявил один из пробравшихся на похороны агентству Франс пресс.

DJ Arafat - один из самых популярных исполнителей среди франкоговорящих африканцев. Его называют королем жанра танцевальной музыки coupé-décalé.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption DJ Arafat - обладатель нескольких музыкальных премий и легенда стиля coupé-décalé

Эта музыка характеризуется быстрым битом, мощным басом и речитативом в стиле хип-хоп.

При жизни исполнителя, который вел шикарный образ жизни, обвиняли в насилии в отношении его сожительниц.