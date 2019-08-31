Гонщик Антуан Юбер скончался после аварии на гонке "Формулы-2"

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Французский гонщик 22-летний Антуан Юбер скончался в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.

Во время гонки на трассе Спа-Франкоршам на выходе из поворота произошла авария с участием Юбера, а также американца Хуана Мануэля Корреа и японца Марино Сато.

Француз потерял управление и на скорости около 270 км в час врезался в отбойник.

Следовавший за ним Хуан Мануэль Корреа врезался в его автомобиль на полной скорости. В результате болид Юбера разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась.

После столкновения организаторы этапа объявили паузу, но вскоре прекратили гонку.

В заявлении Международной автомобильной федерации говорится, что Юбера доставили в больницу, он скончался в 18:35 по местному времени (19:35 мск).

Хуана Мануэля Корреа также доставили в больницу Льежа, его состояние оценивается как стабильное, заявили в организации.

Юбер, выступавший за команду BWT Arden, в этом сезоне выиграл две гонки - в Монако и Ле-Кастелле. Он находился на восьмом месте в общем зачете.