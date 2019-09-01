Вторая за месяц стрельба в Техасе - пятеро погибших и множество пострадавших
В штате Техас второй раз за месяц произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.
Первым погиб полицейский, остановивший автомобиль стрелявшего на шоссе между городами Мидленд и Одесса.
Затем этот человек открыл огонь по прохожим и водителям на дороге. В какой-то момент он бросил свою машину и угнал почтовый фургон.
Он был застрелен полицейскими у местного кинокомплекса.
Сообщается, что это был белый мужчина примерно 35 лет. Мотивы его преступления остаются неизвестными.
Около месяца назад в городе Эль-Пасо в штате Техас в ходе стрельбы погибли 22 человека.
Что произошло
В результате субботнего происшествия пострадали около 20 человек - из них трое полицейских. Полиция сообщила, что некоторые пострадавшие получили порезы стеклом, разбитым в автомобилях выстрелами.
Центральная больница города Одесса сообщила, что среди поступивших туда людей с огнестрельными ранениями есть ребенок младше двух лет. Семь пациентов находятся в тяжелом состоянии.
По данным полиции, в субботу около 15.00 по местному времени двое сотрудников дорожной службы безопасности остановили автомобиль на шоссе близ города Мидленд.
Водитель автомобиля открыл огонь по полицейским, а затем поехал дальше, стреляя по людям и машинам.
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Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон сказал, что пришел в ужас от бессмысленного преступления.
В заявлении губернатора штата Грега Эбботта говорится: "Мы не позволим, чтобы наш штат оказался во власти ненависти и насилия. Мы будем едины в нашем ответе на эту трагедию".
Президент Дональд Трамп написал в твите, что его держат в курсе в связи со стрельбой в Техасе.
Вице-президент Майк Пенс заявил, что он и администрация Трампа полны решимости продолжать сотрудничать с лидерами обеих партий в конгрессе с целью принятия мер по прекращению актов массового насилия в стране.