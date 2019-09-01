"Вахта памяти". 15 лет назад была захвачена школа в Беслане

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В 09.15 утра в Беслане (Северная Осетия) символическим звонком и возложением цветов и венков в городской школе № 1 началась трехдневная "вахта памяти" жертв теракта 1 сентября 2004 года - самого крупного в истории России.

Мероприятия пройдут по сложившемуся ритуалу и достигнут кульминации 3 сентября в 13:05, когда в школьном спортзале прогремел первый из роковых взрывов.

Раздадутся удары поминального колокола, после минуты молчания нынешние ученики школы под траурную музыку выпустят белые воздушные шары по числу жертв, а затем состоится крестный ход с портретами погибших - от храма в школьном дворе до мемориального комплекса "Город ангелов" и памятника "Древо скорби".

На 2 сентября запланирована пресс-конференция организации "Матери Беслана".

Об участии в мероприятиях российских политиков и должностных лиц пока не сообщается.

1 сентября 2004 года группа из 32 вооруженных лиц во главе с Русланом Хучбаровым по кличке "Полковник" напала на школьную линейку в честь начала учебного года. Они загнали 1128 детей и взрослых в здание, где те провели двое с половиной суток, мучаясь от голода, жажды, жары и страха за свою жизнь.

От переговоров с захватчиками власти отказались.

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina via Getty Images Image caption В школьном спортзале обнаружили тела 116 погибших

В 13:05 и 13:06 в школьном спортзале раздались два сильных взрыва. По официальной версии, сработали самодельные бомбы, подвешенные преступниками к потолку и баскетбольным кольцам над головами жертв.

В ходе начавшегося следом боя погибли 334 человека, в том числе 186 детей и 16 спецназовцев и милиционеров.

Единственный уцелевший участник теракта, Нурпаша Кулаев, был приговорен к пожизненному заключению.

Общественники и журналисты обвиняли власти в халатности, поскольку вооруженная группа смогла беспрепятственно попасть в город, а за порядком на массовом школьном мероприятии, несмотря на сложную в то время обстановку на Северном Кавказе, следила единственная женщина-милиционер.

Три офицера североосетинской милиции, обвиненных в ненадлежащем исполнении обязанностей, попали под амнистию.

Бесланская трагедия послужила предлогом для отмены в России губернаторских выборов.

13 апреля 2017 года Европейский суд по правам человека обязал правительство России выплатить 409 пострадавшим и родственникам жертв теракта, обратившимся с исками в ЕСПЧ, почти 3 млн евро компенсации.

ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не сумели спланировать штурм таким образом, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.