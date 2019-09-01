Демонстранты в Гонконге вновь заблокировали аэропорт

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Все дороги, ведущие в аэропорт, были на время заблокированы

Сторонники демократии в Гонконге заблокировали дороги, ведущие в аэропорт этой территории. Это один из основных транспортных узлов в Восточной Азии.

Поезда, направлявшиеся в аэропорт, были остановлены, дороги заблокированы. Пассажирам пришлось добираться до аэропорта пешком. Большинство рейсов вылетели согласно расписанию, но некоторые с опозданиями.

Тысячи демонстрантов, одетые во все черное, попытались проникнуть и в здание аэропорта, но были остановлены полицией.

В субботу в Гонконге произошли столкновения между полицией и протестующими, принимавшими участие в несанкционированной демонстрации.

Полиция стреляла в воздух, а затем применила слезоточивый газ и водометы.

В интернете затем появились фотографии полицейских, бьющих людей дубинками и распыляющими перцовый газ в метро.

Представители полиции утверждают, что "радикально настроенные протестующие" применяли насилие против простых граждан.

Почему возникло движение протеста?

Демонстрация в субботу была устроена в пятую годовщину решения Пекина ввести многочисленные административные ограничения, фактически ислючающие возможность прихода к власти в Гонконге нелояльных материковому Китаю политиков.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже два месяца и начались с недовольства законопроектом, который позволил бы экстрадировать подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

Законопроект был в конечном итоге снят с рассмотрения на неопределенное время (хотя и не отозван окончательно), однако протесты за это время переросли в более широкое движение за демократию, и столкновения с полицией порой принимают насильственный характер.

Политический кризис в Гонконге длится уже более двух месяцев, и конца ему не видно, говорит корреспондент Би-би-си в Китае Стивен Макдоннелл.

Что произошло в аэропорту?

В воскресенье утром тысячи демонстрантов собрались на главной автобусной станции неподалеку от аэропорта Чхеплапкок. Их остановили служба безопасности аэропорта и полиция.

Демонстранты затем стали блокировать железные и автодороги, ведущие в аэропорт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторым пассажирам пришлось добираться до аэропорта пешком

Аэропорт построен на небольшом острове и соединяется с основной территорией Гонконга мостами.

"Если мы помешаем работе аэропорта, то больше иностранцев будут получать новости из Гонконга", - цитирует агентство Рейтер одного из демонстрантов.

На некоторое время были остановлены экспресс-поезда, курсирующие между городом и аэропортом. Власти заявляют, что на пути были сброшены обломки и мусор.

После того как к аэропорту прибыла полиция, демонстранты сначала возвели баррикады, чтобы задержать полицейских, а затем покинули место инцидента пешком.

В августе демонстранты парализовали работу аэропорта на несколько дней, в результате чего сотни рейсов были отменены.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Баррикада демонстрантов

Гонконг входит в состав Китайской Народной Республики, но до 2047 года имеет особый статус. Гонконгцы пользуются гораздо большей степенью свободы от государственного контроля, чем жители материкового Китая; многие из них не хотят, чтобы Гонконг стал "еще одним китайским городом".

Пекин неоднократно выступал с осуждением демонстрантов и называл их действия "граничащими с терроризмом". В ходе протестов мирные акции не раз перерастали в насилие и столкновения участников протестов с полицией.

Активисты опасаются, что власти в Пекине вмешаются в события напрямую и начнут бороться с протестующими не только силами гонконгской полиции. В Гонконге постоянно находится гарнизон Народно-освободительной армии Китая, до сих пор не принимавший участие в событиях в городе. В минувший четверг в Гонконг прибыл новый контингент китайских военнослужащих, Пекин назвал это "обычной ежегодной ротацией войск".