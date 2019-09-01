Демонстранты в Гонконге вновь заблокировали аэропорт
Сторонники демократии в Гонконге заблокировали дороги, ведущие в аэропорт этой территории. Это один из основных транспортных узлов в Восточной Азии.
Поезда, направлявшиеся в аэропорт, были остановлены, дороги заблокированы. Пассажирам пришлось добираться до аэропорта пешком. Большинство рейсов вылетели согласно расписанию, но некоторые с опозданиями.
Тысячи демонстрантов, одетые во все черное, попытались проникнуть и в здание аэропорта, но были остановлены полицией.
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В субботу в Гонконге произошли столкновения между полицией и протестующими, принимавшими участие в несанкционированной демонстрации.
Полиция стреляла в воздух, а затем применила слезоточивый газ и водометы.
В интернете затем появились фотографии полицейских, бьющих людей дубинками и распыляющими перцовый газ в метро.
Представители полиции утверждают, что "радикально настроенные протестующие" применяли насилие против простых граждан.
Почему возникло движение протеста?
Демонстрация в субботу была устроена в пятую годовщину решения Пекина ввести многочисленные административные ограничения, фактически ислючающие возможность прихода к власти в Гонконге нелояльных материковому Китаю политиков.
Массовые протесты в Гонконге продолжаются уже два месяца и начались с недовольства законопроектом, который позволил бы экстрадировать подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.
Законопроект был в конечном итоге снят с рассмотрения на неопределенное время (хотя и не отозван окончательно), однако протесты за это время переросли в более широкое движение за демократию, и столкновения с полицией порой принимают насильственный характер.
Политический кризис в Гонконге длится уже более двух месяцев, и конца ему не видно, говорит корреспондент Би-би-си в Китае Стивен Макдоннелл.
Что произошло в аэропорту?
В воскресенье утром тысячи демонстрантов собрались на главной автобусной станции неподалеку от аэропорта Чхеплапкок. Их остановили служба безопасности аэропорта и полиция.
Демонстранты затем стали блокировать железные и автодороги, ведущие в аэропорт.
Аэропорт построен на небольшом острове и соединяется с основной территорией Гонконга мостами.
"Если мы помешаем работе аэропорта, то больше иностранцев будут получать новости из Гонконга", - цитирует агентство Рейтер одного из демонстрантов.
На некоторое время были остановлены экспресс-поезда, курсирующие между городом и аэропортом. Власти заявляют, что на пути были сброшены обломки и мусор.
После того как к аэропорту прибыла полиция, демонстранты сначала возвели баррикады, чтобы задержать полицейских, а затем покинули место инцидента пешком.
В августе демонстранты парализовали работу аэропорта на несколько дней, в результате чего сотни рейсов были отменены.
Гонконг входит в состав Китайской Народной Республики, но до 2047 года имеет особый статус. Гонконгцы пользуются гораздо большей степенью свободы от государственного контроля, чем жители материкового Китая; многие из них не хотят, чтобы Гонконг стал "еще одним китайским городом".
Пекин неоднократно выступал с осуждением демонстрантов и называл их действия "граничащими с терроризмом". В ходе протестов мирные акции не раз перерастали в насилие и столкновения участников протестов с полицией.
Активисты опасаются, что власти в Пекине вмешаются в события напрямую и начнут бороться с протестующими не только силами гонконгской полиции. В Гонконге постоянно находится гарнизон Народно-освободительной армии Китая, до сих пор не принимавший участие в событиях в городе. В минувший четверг в Гонконг прибыл новый контингент китайских военнослужащих, Пекин назвал это "обычной ежегодной ротацией войск".