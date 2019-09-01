"Альтернатива для Германии" выступила на выборах в двух восточных землях лучше. Но не победила

  • 1 сентября 2019
АдГ улучшила свои результаты, но не на столько, насколько надеялась Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption АдГ улучшила свои результаты, но не настолько, насколько надеялась

Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заняла второе место на выборах в землях Бранденбург и Саксония на востоке страны, следует из предварительных данных подсчета голосов. Это заметно больше, чем она получала на прошлых выборах.

В Саксонии Христианско-демократический союз (ХДС), в котором состоит и канцлер Ангела Меркель, получил больше голосов, чем другие партии, но меньше, чем на прошлых выборах.

В Бранденбурге - земле, окружающей Берлин, - АдГ также оказалась на втором месте, с небольшим отрывом от правившей там в предыдущем цикле левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ).

Многие аналитики ожидали, что результаты выборов для обеих мейнстримных партий будут хуже.

Относительная популярность АдГ основана на ее позиции против иммиграции и закрытия угольных шахт в бывшей ГДР. Она особенно популярна на востоке Германии, где уровень жизни ощутимо ниже, чем в западных землях, даже сейчас, спустя 30 лет после падения Берлинской стены.

В Саксонии доля голосов, отданных за ХДС, упала на 7,4% по сравнению с выборами 2014 года. В этом году партия получила 32%. АдГ оказалась на втором месте.

В Бранденбурге СДПГ, которая правит этой землей со времени воссоединения Германии в 1990 году, согласно предварительным результатам, получила 27,2% голосов, а АдГ - 22,9%.

"Мы довольны результатами, как в Бранденбурге, так и в Саксонии", - сказал один из лидеров АдГ Александер Гауланд, добавив, что его партия отодвигает в сторону партию Меркель.

Но АдГ не стоит праздновать - она рассчитывала стать крупнейшей партией в Бранденбурге, сообщает корреспондент Би-би-си Дамиен Макгиннесс из Берлина.

По его же словам, результаты выборов будут приветствоваться как ХДС, так и СДПГ, которые входят в правящую коалицию на федеральном уровне.

Следующие федеральные выборы должны состояться не позднее 2021 года, хотя развал коалиции может привести либо к досрочным выборам, либо к правительству меньшинства, не имеющему устойчивой поддержки в Бундестаге.

Ангела Меркель намерена уйти с поста канцлера в 2021 году. Она уже ушла с поста лидера ХДС.

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