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В Берлине пройдет встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четверки" в рамках подготовки к саммиту по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Встреча представителей Германии, Франции, России и Украины пройдет без участия прессы. От России в берлинской встрече примет участие помощник президента Владислав Сурков.

По данным источников газеты "Коммерсант", встреча может внести ясность в вопрос, когда четверка выйдет на полноценный саммит. Киев хочет его созвать как можно скорее, а власти Франции готовы принять его у себя уже в сентябре.

На скорейшем созыве саммита настаивает президент Украины Владимир Зеленский, о возможности проведения встречи "нормандской четверки" в сентябре говорил французский лидер Эммануэль Макрон. В Москве заявляют, что говорить о конкретной дате пока рано.

Лефортовский суд Москвы проведет предварительные слушания по делу о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном. Начало процесса пройдет в закрытом режиме.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова сообщила, что Генпрокуратура в настоящий момент проверяет обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав. Аппарат уполномоченного ранее просил прокуратуру отозвать иск.

В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

Благополучное завершение несогласованной субботней акции в Москве подтверждает мирный характер собственно шествий и митингов, пишет в свежей редакционной колонке газета "Ведомости".

"В отсутствие ставки на брутальный разгон и массированное и чрезмерное применение силы полицейскими и росгвардейцами такие акции не приводят ни к массовому нарушению закона, ни к проблемам для городского хозяйства".

По мнению издания, после мирного шествия по московским бульварам 31 августа власти в будущем будет труднее найти устраивающие обывателей объяснения сурового подавления протестов.

Действия властей и силовиков журналисты называют образцово-показательными и считают, что тт такого исхода акции выиграли все - и власти, и митингующие, но остается только догадываться, почему было решено отказаться от силового сценария.

"Было бы наивным рассчитывать после акции 31 августа, что власть в принципе отказалась от силового варианта: не ясно, почему дело кончилось миром сейчас, не очевидно, по каким причинам может вернуться прежняя брутальность", - заключают "Ведомости".

Как стало известно изданию РБК, Пенсионный фонд России предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Предложения ПФР об изменении механизма расчета этого порога минтруд разослал в заинтересованные ведомства для обсуждения. Если предложение будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет, отмечает РБК.

Сейчас выходящие на пенсию россияне получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия меньше 5% от суммы общей пенсии. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в январе-июне составил 14135 рублей.

В разработанном проекте ПФР предлагает изменить расчет этой пороговой величины: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, который на 2019 год составляет 8846 рублей.

Британские газеты пишут, что Борис Джонсон в качестве, вероятно, последней меры по принуждению к партийной дисциплине пригрозил депутатам-консерваторам отстранением от партии при попытке воспрепятствовать жесткому "брекситу".

Депутатам Консервативной партии, которые скооперируются с лидером оппозиции Джереми Корбином ради блокировки "бездоговорного брексита", будет запрещено баллотироваться от тори на следующих всеобщих выборах.

В то же время Financial Times вместе с международной юридической компанией Clifford Chance проанализировали различные последствия, которые понесет Британия в случае, если в результате политического кризиса из-за выхода Британии из ЕС на следующих всеобщих выборах победит партия лейбористов.

Financial Times и Clifford Chance ожидают от правительства Корбина одну из крупнейших в истории западной демократии атаку на частный сектор. Лейбористское правительство захочет конфисковать акции 7 тысяч крупных компаний на 300 млрд фунтов стерлингов и передать их сотрудникам этих фирм.

2,6 млн владельцев недвижимости в Великобритании, согласно этому анализу, также столкнутся с проблемами, так как теневой канцлер Джон МакДоннелл уже заявил, что хочет ввести право для съемщиков выкупать арендуемое жилье. Притом оценку стоимости жилья для такого выкупа должно создать правительство, и необязательно эта цена будет такой же высокой, как рыночная.

Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник власти сразу трех американских штатов - Южной Каролины, Джорджии и Флориды - объявили эвакуацию большей части побережья из-за надвигающегося урагана "Дориан". Ранее ураган достиг наивысшей пятой категории и обрушился на Багамские острова. Шторм продвигается в западном направлении со скоростью 13 км в час, а скорость ветра на его периферии составляет 260 км в час. Ожидается, что ураган достигнет побережья Флориды вечером в понедельник или в ночь на вторник.

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Папа римский Франциск в воскресенье опоздал на свою традиционную аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане из-за того, что застрял в лифте. Верующим, перед которыми он появился на балконе Апостольского дворца, понтифик объяснил, что лифт встал из-за падения напряжения. Он извинился за опоздание перед собравшимися и поблагодарил пожарных, которые помогли запустить лифт. Речь идет о небольшом личном лифте, который доставляет папу римского из личных покоев на четвертый этаж дворца.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в Польше с заявлением, в котором попросил прощения за тиранию нацизма, воцарившуюся в этой стране 80 лет назад с началом Второй мировой войны. Траурная церемония прошла в польском городе Велюни, который первым подвергся обстрелам и бомбардировкам 1 сентября 1939 года. Президент Польши Анджей Дуда назвал нападение нацистской Германии на Польшу актом варварства.

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Дайджест подготовили Анна Белевская и Олег Михайлов