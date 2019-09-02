Ураган "Дориан": в Джорджии и Южной Каролине объявлена эвакуация
Власти американских штатов Джорджия и Южная Каролина объявили об обязательной эвакуации жителей прибрежных округов из-за приближения мощного урагана "Дориан".
"Люди, проживающие к востоку от автотрассы 95, после полудня завтра должны эвакуироваться из-за урагана "Дориан", - написал в "Твиттере" губернатор Джорджии Брайан Кемп.
"Мы не можем сделать всех счастливыми. Но мы верим, что сможем сохранить жизнь каждому", - заявил губернатор Южной Каролины Генри Макмастер во время своего телеобращения.
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Он также сообщил, что все школы и государственные учреждения штата вдоль побережья будут закрыты со вторника.
Режим чрезвычайной ситуации также введен в штатах Флорида и Северная Каролина.
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал гражданам держаться подальше от побережья из-за приближающегося шторма.
"Чрезвычайно опасные высокие волны от урагана "Дориан" наблюдаются по всему побережью на юго-востоке. Держитесь подальше от пляжей и от прибоя. Нет необходимости быть рядом или на воде прямо сейчас. Будьте умны, будьте в безопасности, будьте жизнерадостны", - написал Болтон в "Твиттере".
С аналогичным предупреждением выступил и президент США Дональд Трамп. "Будьте осторожны все! Благословит вас всех Господь!" - гласит запись в его микроблоге.
Президент также сообщил об отмене ранее запланированного визита в Польшу из-за приближения урагана.
В воскресенье ураган "Дориан" обрушился на северную часть Багамских островов. Как сообщают американские СМИ, сильные порывы ветра сносили крыши домов и ломали деревья, из-за проливных дождей затоплены дороги и жилые дома.
По последним данным, жертвой урагана на Багамах стал семилетний ребенок. Ранее сообщалось, что в Пуэрто-Рико из-за шторма погиб пожилой мужчина.
Максимальная скорость ветра в эпицентре урагана достигает 280 км/ч. В настоящее время ему присвоена пятая - максимальная - категория по шкале Саффира-Симпсона.
По прогнозам метеорологов, "Дориан" начнет ослабевать, но все еще будет мощным в течение ближайших нескольких дней.
Специалисты предупреждают, что "Дориан" может оказаться самым сильным тропическим штормом с тех пор, как в 1992 году ураган "Эндрю" привел к гибели 65 человек и разрушил 63 тысячи домов.