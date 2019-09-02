Пилот-стажер в Австралии успешно посадил самолет, когда инструктор потерял сознание

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До этого студент летной школы Макс Сильвестр никогда не летал в кабине самолета

В Австралии пилот-курсант во время лётного урока совершил успешную посадку на легомоторном самолете после того, как его инструктор потерял сознание за штурвалом.

Инцидент произошел в субботу, 31 августа. Макс Сильвестр позвонил в авиадиспетчерскую службу примерно через час после начала полета, когда его инструктор упал в обморок.

Во время звонка, запись которого позже обнародовали, Сильвестр описал состояние своего инструктора,

"Он начал падать мне на плечо, я пытался его удержать, но он продолжал падать", - рассказал он.

После этого операторы в аэропорту австралийского города Перт дали Сильвестру инструкции, как посадить самолет на землю.

На вопрос, умеет ли он управлять самолетом (он летел на американском самолете Cessna), Сильвестр ответил, что это его первый урок.

До этого полета у него было два лётных урока, но непосредственно в кабине самолета он оказался впервые и никогда прежде не пробовал совершить посадку.

Пролетав около часа в районе аэропорта в Перте и отработав заходы на посадку, Сильвестр благополучно приземлился на взлетно-посадочной полосе, где его ждали спасатели и семья.

Студента похвалили за то, что он быстро отреагировал на произошедшее и не потерял самообладание.

"У самолета нет никаких повреждений. По факту это была идеальная посадка", - сказал владелец летной школы Чак Макэлви.

Инструктор был доставлен в больницу в стабильном состоянии.