Активисты, которые пришли с детьми на митинг в Москве, получили предупреждение. Детей им оставили

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Никулинский суд Москвы не стал удовлетворять иск прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, которые пришли на московскую акцию протеста с двумя своими дочерями. Заседание проходило в закрытом режиме.

Вместе с тем суд вынес Хомским прудупреждение: если они будут ходить с детьми на протестные акции или окажутся в центре города во время их проведения, ситуация может повториться.

"Детей у нас не забирают. Суд решил нам вынести какое-то предупреждение, чтобы мы изменили какое-то свое поведение в отношении детей. Это совершенно нам непонятно, мы это будем обжаловать. Но это уже детали, главное, что детей у нас не отбирают", - сказал Петр Хомский журналистам после заседания, передает коррепондент Би-би-си.

Хомский признался, что он не рассчитывал на такое решение суда.

"У меня были пессимистические прогнозы, потому что у нас много беззакония творится, и произвол и хоррор - это то, чем наше общество управляется, к сожалению. И я думал, что по логике этого всего по беспределу нас будут стремиться лишить родительских прав. Но этого не произошло, и я чрезвычайно счастлив", - объяснил он.

Адвокат семьи Хомских Татьяна Сустина объяснила журналистам, что отказ суда лишить супругов родительских прав соответствует судебной практике, но решение суда по части предупреждения является прецедентным.

"В части предупреждения - это прецедент. По сути, им запретили с детьми посещать митинги, даже случайно находиться в центре в день митингов нельзя, вот что означает решение суда", - сказала она, добавив, что собирается его обжаловать.

Иск Никулинского межрайонного прокурора к Хомским поступил в суд еще 9 августа, но известно о нем стало только в конце месяца. Как сообщил тогда правозащитный проект "Апология протеста", поводом для иска стало участие семьи в акции протеста 3 августа в Москве.

"В ходе митинга родители с учетом беспомощного состояния дочерей умышленно допустили нахождение последних в непосредственной близости от большого количества агрессивно настроенных митингующих граждан, а также сотрудников правоохранительных органов со спецсредствами, пресекающих правонарушения со стороны митингующих", - цитировала исковое заявление прокуратуры "Медиазона".

По мнению надзорного ведомства, Хомские взяли дочерей на акцию для "предотвращения своего возможного задержания сотрудниками полиции".

В исковых материалах прокуратуры были скриншоты видео РЕН-ТВ, опубликованного на сайте телеканала под заголовком "Пара едва не перевернула коляски с детьми на митинге в Москве". Блогер Олег Лурье назвал попавшего на видео Петра Хомского "охранником Навального" - затем это утверждение подхватил РЕН-ТВ и другие лояльные власти СМИ.

Иск прокуратуры о лишении родительских прав семьи Хомских - не единственный подобный иск после протестных акций в Москве. Аналогичный иск о лишении родительских прав семьи Проказовых, которые пришли с ребенком на акцию 27 июля, в понедельник рассматривает Лефортовский суд Москвы.