Проказовых не стали лишать родительских прав. Второй за день суд о детях на митингах

Image caption Дмитрий Проказов и его жена Ольга с сыном у Следственного комитета России

Лефортовский суд Москвы не стал лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которые пришли на протестную акцию 27 июля в Москве со своим годовалым сыном. Как и в случае с семьей Хомских, суд вынес Проказовым предупреждение.

"В иске прокуратуры судья полностью отказала. Проказовым также вынесли предупреждение ", - приводит Интерфакс слова адвоката Максима Пашкова.

Весь судебный процесс - включая оглашение решения - проходил в закрытом режиме.

Сами Проказовы в суд не пришли, так как им нужно было присутствовать на школьной линейке, сообщает РИА Новости.

Ранее в понедельник Никулинский суд Москвы вынес аналогичное решение по иску прокуратуры о лишении родительских прав семьи Петра и Елены Хомских, которые пришли на протестную акцию 3 августа в Москве со своими маленькими дочерями.

Суд предупредил их, что если они будут ходить с детьми на акции протеста или окажутся в центре города во время их проведения, то ситуация может повториться.

О том, что московская прокуратура обратилась в суд с иском о лишении родительских прав семьи Проказовых, стало известно 6 августа.

"В ходе митинга родители передали малолетнего ребенка , находящегося в силу возраста в беспомощном состоянии, третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика. Таким образом, супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына", - говорилось в сообщении прокуратуры.

"Третье лицо", которое упоминает прокуратура, - это Сергей Фомин, который проходит обвиняемым по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках) за акцию 27 июля и сейчас находится под арестом.

По словам Дмитрия Проказова, Фомин - не посторонний человек, а близкий друг их семьи.

"Сергей - мой лучший друг, друг детства, он крестный моего старшего сына, двоюродный брат моей жены, он мой родственник. У меня даже мысли мне было, что я делаю что-то близко даже неправильное. Это просто естественно, в какой-то момент я попросил Серегу понести ребенка и мы вместе дошли до метро, спустились в метро, поехали домой", - объяснил он Би-би-си ситуацию, о которой говорится в сообщении прокуратуры.

Media playback is unsupported on your device Интервью с парой, которую хотят лишить родительских прав, из-за митинга

12 августа детский омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обратится в прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении Проказовых родительских прав. При этом она отметила, что "позицию прокуратуры можно понять".

"Участие в несанкционированных митингах несет потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо, и родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь", - заявила она.

По факту того, что Проказовы взяли на акцию маленького ребенка, Следственный комитет России также возбудил уголовное дело по статьям 125 УК РФ (оставление в опасности) и 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Адвокат Пашков сообщал, что по этому делу они проходят в статусе свидетелей.