Премьер-министр Грузии уходит в отставку. Его может сменить глава МВД
Мамука Бахтадзе, занимавший пост премьера министра Грузии чуть больше года, объявил об уходе у себя в "Фейсбуке".
Говоря о своей отставке, Мамука Бахтадзе перечислил сферы, в которых, по его мнению, Грузия добилась существенного прогресса за последнее время. Бывший премьер говорит об улучшении инвестиционного климата в стране, прогрессе в отношениях с Евросоюзом и США и "беспрецедентной" поддержке мирового сообщества в вопросе непризнания отколовшихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии.
Бахтадзе не уточняет причин своей отставки, но отмечает, что в Грузии удалось наладить систему стратегического развития, и свою миссию он считает выполненной.
Мамука Бахтадзе не говорит и о том, кто сменит его на посту премьер-министра. По мнению многих политических комментаторов и информации из правящей партии, его место может занять глава МВД Грузии Георгий Гахария, отставки которого требовали протестующие на митингах в мае и июне.
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Грузия является парламентской республикой, где большая часть полномочий сосредоточена в руках премьер-министра, тогда как президент выполняет представительскую функцию.
С тех пор как в 2012 году партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" сменила партию Михаила Саакашвили "Национальное движение" в качестве правящей, в Грузии сменилось четыре премьер-министра. Следующие парламентские выборы в стране должны пройти осенью 2020 года.