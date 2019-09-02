Сын генпрокурора Чайки и брат президента Молдовы начали совместный "мусорный" бизнес

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Игорь Чайка, младший сын генпрокурора Юрия Чайки, организовал бизнес в сфере управления отходами вместе с Александром Додоном, братом президента Молдавии. Это уже вторая их совместная компания.

Компания "Промышленный экологический оператор" была зарегистрирована 30 августа в Москве. Чайке и Додону вместе принадлежит половина этого предприятия - 40% и 10% соответственно, следует из данных СПАРК. Второй половиной владеет бизнесмен Александр Пономарев. Он - один из старых партнеров Чайки по бизнесу, показывают данные СПАРКа.

Основной вид деятельности новой компании - сбор неопасных отходов.

Игорь Чайка - не новичок на рынке управления отходами. Он владеет долей в компании "Хартия" - это один из крупнейших игроков на "мусорном" рынке России.

С 2013 года "Хартия" получила госконтракты на сумму 44 млрд рублей (примерно 660 млн долларов). Так, у компании есть 15-летние договоры на вывоз мусора в Восточном и Северо-Восточном округах Москвы. Также она работает в Ярославской и Тульской областях.

Бизнес на отходах в России активно развивается на фоне мусорной реформы, которая началась в 2019 году. В каждом регионе должны быть выбраны компании, которые будут заниматься вывозом и переработкой твердых коммунальных отходов. Расходы по вывозу мусора будут возлагаться на население. Мусорная реформа уже вызвала протесты населения в ряде регионов.

Чем конкретно будет заниматься "Промышленный экологический оператор", выяснить не удалось.

Би-би-си направила запрос Игорю Чайке и ждет от него ответа.

Молдавский партнер

Помимо "мусорной" компании, Игорь Чайка, Александр Додон и Александр Пономарев втроем владеют еще и строительной компанией "Архплей Девелопмент". Додону принадлежит в ней 15% с середины июля 2019 года. Он будет заниматься там строительным дивизионом компании, рассказывал Игорь Чайка РБК. Компания будет работать только в России, добавил он.

Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил в интервью молдавским СМИ, что его брат занимается бизнесом в России вместе с Игорем Чайкой.

"Мой брат уже несколько лет работает в России, 1,5-2 года, если не ошибаюсь. Его дети учатся в Российской Федерации. Он работал в компании, которая занималась направлением Китая вместе с Игорем Чайкой (Игорь Чайка владеет ООО "Русский экспорт" - компанией-поставщиком российских продуктов в Китай. - Прим. Би-би-си). Теперь он, наверное, позвал его в новый проект, детали я не знаю. Я не вижу в этом ничего преступного. Я считаю, что если есть такая возможность работать там, пусть работает", - говорил Игорь Додон.

Не только бизнес

В феврале 2019 года стало известно, что Игорь Чайка участвовал в операции по освобождению молдавских летчиков Лионела Бараянэ и Михая Крихана, захваченных афганскими талибами.

В интервью "Коммерсанту" Чайка сказал, что президент Молдовы обратился к нему в ноябре 2018 года с устной просьбой о помощи в освобождении летчиков, а после прислал и письменное обращение.

"Всем занимался я, и все процессы организовывал я", - объяснил он. Чайка назвал освобождение летчиков сугубо "гражданской гуманитарной помощью", отказавшись назвать людей и организации, которые помимо него участвовали в операции.

Игорь Додон лично выразил Чайке благодарность за операцию.

Президент Молдовы Игорь Додон занимает пророссийскую позицию, он считается одним из самых близких союзников Владимира Путина из лидеров стран бывшего СССР.

Молдова - парламентская республика, полномочия главы государства сильно ограничены, а правительство страны во главе с премьером Майей Санду поддерживает политику сближения с Евросоюзом.

В июне в Молдове состоялись парламентские выборы, по итогам которых была сформирована довольно необычная правящая коалиция. В неё вошли политические соперники - пророссийские социалисты во главе с Игорем Додоном и проевропейский блок ACUM, одним из лидеров которого является премьер Майя Санду.