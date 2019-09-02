У побережья Калифорнии горит судно. СМИ сообщают о погибших

Правообладатель иллюстрации Ventura County Fire Department Image caption Из-за сильного жара пожарным было трудно высадиться на горящее судно

У побережья Калифорнии близ острова Санта-Круз загорелось прогулочное судно. Спасательные службы пытаются снять с него пассажиров. Пять из 38 находившихся на судне спасены, сообщила служба береговой охраны.

Американские СМИ сообщают о десятках пропавших без вести и о возможных жертвах пожара на борту.

Телеканал KTLA, вещающий в Южной Калифорнии, сообщил со ссылкой на пожарную службу графства Вентура о 34 погибших, однако власти пока не подтверждают эти сообщения

Это коммерческое судно "Консепсьон" предназначено для ныряльщиков-любителей и, по сообщениям, некоторые пассажиры были заблокированы в трюме.

Пожарная служба города Вентура публикует в "Твиттере" фотографии с места происшествия.

Правообладатель иллюстрации SANTA BARBARA COUNTY FIRE HANDOUT

"Мы не можем сказать, есть ли погибшие", - сообщил агентству Рейтер офицер береговой охраны Эйден Куни. По его словам, судьба 29 человек пока не ясна.

"Ситуация развивается, - сказал он. - По последней информации, которая у нас есть, они все еще находятся на борту".

Спасательная операция затрудняется туманом, который сгустился в этом районе.

"Это большое судно, и нам известно, что есть многочисленные жертвы. Я не знаю их точного числа", - сообщил телеканалу CNN представитель местных властей Билл Нэш.

Пять членов экипажа спасены, так как они находились в кубрике на палубе судна, заявил шеф береговой охраны США Аарон Бемис.

По словам Бемиса, пламя было таким сильным, что пожарные не могли подняться на борт судна, даже когда удавалось сбить пламя.

По словам пожарных, огонь удавалось потушить несколько раз, но каждый раз над судном вновь поднимались языки пламени. Как объясняют пожарные, проблемы с тушеним связаны с тем, что на судне много горючего.

Пожар начался рано утром в понедельник, когда судно находилось на северной оконечности острова Санта-Круз в районе заповедника Чэннел-Айлендс.

Спасательная операция продолжается.