Британец, посылавший королеве письма с порошком, осужден на 12 лет

Правообладатель иллюстрации Copyright Julia Quenzler Image caption Дэвид Парнам в суде

Житель графства Линкольншир Дэвид Парнам, называвший себя "Истребителем мусульман" и рассылавший письма с безвредным белым порошком королеве и другим высокопоставленным персонам в Британии, приговорен к 12 годам тюрьмы.

Письмо в адрес Елизаветы II содержало слова "Клоуны идут за тобой". Как было сказано в суде, он также отправлял письма, разжигающие ненависть к мусульманам, в адрес тогдашнего премьера Терезы Мэй и некоторых епископов.

Центральный суд Олд-Бейли вынес приговор 36-летнему аналитику ИТ-систем по 15 эпизодам, включая подстрекательство к убийству, манипуляции с ядовитыми и взрывчатыми веществами и рассылку писем с целью создать чрезвычайную ситуацию. По всем этим эпизодам он признал вину, однако сказал, что не помнит, чтобы писал или что-то отправлял в королевский дворец, как настаивало обвинение.

Парнам будет отбывать срок в психиатрической клинике до тех пор, пока состояние его здоровья не позволит перевести его в тюрьму.

Парнам рассылал письма в период с июня 2016-го по июнь 2018 года. Он адресовал конверты с белым порошком в приемные политиков и публичных людей.

Так, королеве Елизавете II был послан пакет с неизвестным веществом, в результате чего был задействован полк химической, биологической, радиационной и ядерный защиты. Помещение было эвакуировано, в течение нескольких часов эксперты пытались определить состав вещества, которое оказалось безвредным.

Некоторое время спустя такие же письма пришли премьер-министру Терезе Мэй и двум епископам англиканской церкви. Конверты также содержали порошок белого цвета и записки о грядущем нападении клоунов. Среди адресатов Парнама были также министерство внутренних дел и Банк Англии.

Другая серия писем Парнама, в общей сложности около трехсот, была антиисламской. Он называл себя "Истребителем мусульман". Парнам рассылал письма, призывая адресатов организовать день "Накажи мусульманина", с массовыми нападениями на последователей этой религии.

Только в 2018 году он отправил более трехсот подобных писем в мечети и приемные политиков. Несколько мечетей также получили конверты с порошком.

Полиция была предупреждена в июле 2016 года, когда в почтовом отделении в городе Шеффилд были обнаружены семь конвертов с белым порошком, как выяснилось, не представлявшим опасности.

Затем обнаружилось, что еще 11 подобных конвертов были доставлены по разным адресам.

В ходе судебного заседания в понедельник обвиняемый признался, что мысль об убийстве людей другой расы его заводит. Судья учел, что Парнам страдает от расстройства аутистического спектра, но посчитал, что во время совершения преступлений он не мог находиться в состоянии аффекта.

По словам судьи, Парнам за время следствия и суда так и не осознал тот вред, который его действия нанесли мусульманской общине, и не раскаялся в совершенном преступлении, что означает высокий риск того, что, оказавшись на свободе, он может снова нарушить закон.

Полный шок

В марте 2018 года Парнам разослал более 300 конвертов политикам и религиозным лидерам, призывая провести день "Накажи мусульманина".

Член Палаты лордов лорд Хуссайн сказал в суде, что был в полном шоке и боялся за свою жизнь, за свою семью и за всех мусульман в Великобритании после того, как один из этих конвертов был переслан из парламента на его домашний адрес, так как он в то время болел.

"Я живу в этой стране 47 лет, и ни разу не видел и не слышал ничего подобного", - сказал он.

В декабре 2016 года Парнам написал письмо со словами признательности американцу Диланну Руфу, - расисту, который застрелил девятерых прихожан в афроамериканской церкви в США в июне 2015 года.

"Истребитель мусульман"

В феврале 2017 года Парнам стал рассылать угрозы в различные мечети и исламские центры.

Письмо в мечеть в городе Халл сопровождалось рисунком, на котором был изображен топор со свастикой, которым кому-то отрубали голову. Под рисунком стояла подпись "Вас скоро всех убьют". Подпись: "Истребитель мусульман".

В марте 2017 года тот же Парнам отправил в Шеффилдский университет письма, в которых содержались инструкции, как убивать людей, а также предлагалось вознаграждение в 100 фунтов за каждого убитого мусульманина.

В суде также выступил психиатр, сказавший, что хотя Парнам и страдает от легкого аутизма, умственным расстройством его состояние назвать нельзя, и что он не выражает никакого сожаления в связи с тем, что он сделал.

По словам судебного психиатра, Парнам пытался ввести в заблуждение осматривающих его специалистов-психиатров.

Парнам был пойман и изобличен в результате анализа ДНК и отпечатков пальцев, оставленных на отправленных им конвертах, а также благодаря графологической экспертизе.