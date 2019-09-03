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Вечером во вторник московская полиция задержала журналиста Илью Азара, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгорсудумы Любовь Соболь и оппозиционера Николая Ляскина. Все они проходят по административному делу, заведенному после несогласованной оппозиционной акции, которая прошла в Москве 31 августа и стала первой акцией за лето, на которой не было задержаний.

После составления протоколов об административном правонарушении всех троих отпустили. На Азара и Соболь составили протоколы по статье о повторном нарушении правил проведения митинга. Им грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест сроком до 30 суток. Дело Азара во вторник рассмотрит Мещанский суд Москвы, дело Соболь - Троицкий районный суд в Новой Москве. На Ляскина составили протокол по статье о нарушении правил организации митинга и также обязали явиться в суд.

Пропустить Twitter пост , автор: @SobolLubov Только вышла из ОВД. Задержали в 21:40 на выходе из магазина.



Суд по ч.8 ст.20.2 КОАП РФ за акцию 31.08 против полит.репрессий завтра в Троицком суде



Не боюсь, сдаваться не собираюсь. Призываю всех участвовать в «Умном голосовании», чтобы выкинуть единоросов из Мосгордумы pic.twitter.com/XisREIqFFx — Соболь Любовь (@SobolLubov) 2 сентября 2019 г.

После освобождения Любовь Соболь выложила в свой "Твиттер" видео, в котором назвала свое задержание незаконным, обвинила в нем мэра Москвы Сергея Собянина и обратилась к нему лично: "Я вас не боюсь, и я дальше буду требовать своего допуска на выборы как независимого кандидата, я буду дальше требовать отпустить незаконно арестованных по делу о так называемых массовых беспорядках [...] Я дальше буду призывать к стратегии умного голосования, по которому мы должны выгнать ваших единоросов, Собянин, из Московской городской думы, мы должны проголосовать за самого сильного кандидата на этих выборах, чтобы "Единой России" не досталось ни одного голоса".

Тверской и Мещанский суды Москвы начнут рассматривать и, возможно, огласят первые приговоры по уголовным делам четверых участников акции протеста в Москве 27 июля, обвиняемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Ивану Подкопаеву, Даниле Беглецу, Евгению Коваленко и Кириллу Жукову предъявлены обвинения в применении насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни и здоровья. Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы. Часть судебных процессов пройдет в особом порядке, который предусматривает признание вины и проведение следствия без исследования доказательств.

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Британские депутаты, которые во вторник вернутся с каникул, намерены вынести на рассмотрение парламента законопроект, запрещающий премьер-министру Борису Джонсону выводить Британию из ЕС без соглашения. Депутаты предлагают перенести "брексит" с 31 октября на три месяца - до 31 января 2020 года. Сам Джонсон, по сведениям Би-би-си, предложит провести досрочные выборы 14 октября, если депутаты его не поддержат. Возможность этих выборов обсуждается уже давно, премьер выступает против этого, поэтому голосование по закону о переносе "брексита" будет восприниматься Джонсоном фактически как голосование по вопросу о доверии правительству.

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" проведет заседание политсовета и объявит кандидатуру на должность премьер-министра страны. Мамука Бахтадзе, который занимал этот пост с июня 2018 года, в понедельник ушел в отставку. Причиной он назвал то, что выполнил все цели и задачи, поставленные перед ним партией. Эксперты и грузинские СМИ считают, что пост премьера займет действующий глава МВД, вице-премьер Георгий Гахария, отставки которого летом этого года требовали тысячи митингующих в центре Тбилиси. Министра обвиняют в превышении силы во время разгона акции протеста 21 июня против визита в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, который выступил в грузинском парламенте, сев в кресло председателя.

В Киеве состоится уже третий по счету допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко. В Государственном бюро расследований Украины не уточнили, в рамках какого дела будет проводиться допрос, однако директор бюро Роман Труба ранее заявлял, что следующий допрос Порошенко может пройти с применением детектора лжи. Сам Порошенко заявил, что не доверяет ведомству, но готов пройти проверку на детекторе лжи в эфире телеканала "Прямой".

Газета "Коммерсант" узнала об изменении схемы обмена украинских заключенных на российских. В соответствии с ней осужденных отправят на Украину не с материалами расследования, а с заверенной нотариусом копией, в результате чего правоохранительным органам Украины не придется прекращать дело, а Россия сможет осудить их заочно.

По информации издания, обмен в формате "30 на 30", который потом увеличили до 35 человек с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября. Источник "Коммерсанта", близкий к переговорному процессу, полагает, что проблемы возникли из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

Изначально предполагалось отправить 24 украинских моряков, которые уже год находятся под арестом по обвинению в незаконном пересечении границы России, вместе с материалами расследования на Украину. Однако затем решено было внести коррективы, пишет газета, чтобы моряки покинули "Лефортово" не со своим делом, а с заверенной нотариусом копией. Таким образом правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось в первоначальном варианте, прекращать уголовное преследование своих же граждан.

Отправив моряков на родину, расследующая их дело ФСБ России сохранит документы в оригинале. С материалами дела ознакомят адвокатов, после чего они поступят на утверждение в Генпрокуратуру, а из нее - в суд, который рассмотрит дело заочно. Вступивший в силу приговор может быть использован в качестве доказательства законности преследования моряков, которые могут после возвращения на Украину обратиться с жалобами на действия России в Европейский суд по правам человека, заключает "Коммерсант".

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Число жертв пожара на прогулочном судне "Консепшн", которое загорелось и затонуло у северного побережья острова Санта-Крус в штате Калифорния, достигло восьми человек, еще более 20 считаются пропавшими без вести. Судно, на борту которого находились 34 пассажира и пять членов экипажа, загорелось всего в 20 метрах от острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа, находившиеся на верхней палубе, спрыгнули в воду и выжили. 34 пассажира находились в помещении под палубой.

За неделю до выборов губернатора Петербурга с них снялся главный соперник врио губернатора и назначенца Кремля Александра Беглова - известный режиссер, коммунист Владимир Бортко. Иван Чесноков объясняет, зачем он это сделал и означает ли это автоматическую победу Беглова в первом туре.

Обзор подготовили Анна Белевская и Олег Михайлов