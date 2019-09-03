Первые два фигуранта "московского дела" получили сроки. Кто они?

Тверской суд Москвы вынес приговоры по уголовным делам участников несогласованной акции 27 июля в Москве. 25-летний Иван Подкопаев получил три года колонии общего режима, 26-летний Данил Беглец - два года.

Подкопаев и Беглец стали первыми фигурантами "московского дела", которым вынесли приговоры. Их дела рассматривали в особом порядке, так как оба признали вину - им было предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).

Оба получили реальные сроки заключения в колонии общего режима. Подкопаев - три года, Беглец - два года. Вместе с тем и Подкопаеву, и Беглецу суд назначил наказание меньше, чем запрашивали прокуроры. Сторона обвинения просила приговорить Подкопаева к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима, Беглеца - к трем годам и двум месяцам.

В тот же день, когда им вынесли приговоры, Следственный комитет России (СКР) объявил о прекращении уголовного преследования пяти фигурантов дела о "массовых беспорядках" 27 июля - Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.

В их действиях не нашли состава преступления. Первые четверо обвинялись в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ), адвокат Васильева ранее уже сообщал, что с его подзащитного сняли подозрения по делу.

Еще двух фигурантов дела о "массовых беспорядках" - 21-летнего Егора Жукова и 36-летнего Сергея Фомина - следствие попросило суд перевести из СИЗО под домашний арест. При этом студенту Жукову было предъявлено дополнительное обвинение в призывах к экстремизму, сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Во вторник же Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима 30-летнего финансового менеджера из подмосковного города Люберцы Владислава Синицу. Его обвиняли в разжигании ненависти и угрозах применения насилия к родственникам силовиков. Поводом к возбуждению дела стал один из постов Синицы в "Твиттере".

Иван Подкопаев, 25 лет. Три года колонии

Image caption Иван Подкопаев до ареста занимался ремонтом компьютеров

Суд признал Подкопаева виновным в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК) и приговорил его к трем годам колонии общего режима.

По версии обвинения, Подкопаев распылил слезоточивый газ в сторону силовиков в районе магазина "Армения" на Тверской, в результате чего сотрудники Росгвардии Мелкозеров и Дементьев получили ожоги глаз, не опасные для здоровья.

Подкопаев признал вину, поэтому его дело рассматривали в особом порядке. Суд не исследовал доказательства и не мог назначить ему наказание, превышающее две трети от максимально возможного по этой статье (пяти лет).

Прокурор просил суд назначить обвиняемому три года и четыре месяца колонии. После вынесения приговора адвокат Подкопаева сказал, что будет его обжаловать.

До своего задержания Подкопаев занимался ремонтом компьютеров и прокладывал сетевые кабели.

Как сообщало следствие, при задержании у него изъяли молоток, перцовый баллончик, противогаз и нож.

Как объяснял Би-би-си друг Подкопаева Александр, все эти предметы ему были нужны для работы: "Он это все носит на работу. Противогаз - это чтобы тонером не дышать. Он принтеры чинит, технику. С работы на акцию поехал, хватило же мозгов!"

Данил Беглец, 26 лет. Два года колонии

Image caption Данил Беглец приехал в Россию из Молдовы

Суд приговорил Беглеца к двум годам колонии общего режима, признав его виновным по части 1 статьи 318 УК РФ.

Гособвинитель просила приговорить его к трем годам и двум месяцам колонии. При этом она попросила суд учесть, что Беглец впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении двух малолетних детей и положительно характеризуется по месту жительства и работы.

По версии следствия, Беглец препятствовал задержанию на митинге, схватил полковника Никитина за запястье левой руки и, резко сдавив, одернул в сторону, причинив ему боль.

Беглец признал вину, поэтому его дела суд тоже рассматривал в особом порядке и не мог приговорить его к сроку, превышающему две трети от максимально возможного.

Беглец приехал в Россию из Молдовы около семи лет назад и вскоре получил российское гражданство. Недавно он зарегистрировал ИП и начал заниматься производством "парящих кроватей".

У Беглеца есть жена и двое детей - двухлетний сын и трехмесячная дочь. Все они находятся на его иждивении.

Супруга Беглеца Диана рассказывала изданию "Правмир", что 27 июля ее муж должен был ехать не на протестную акцию, а на деловую встречу.