Секретная музыка и странные фразы. Как Би-би-си воевала во Второй мировой

Image caption Ведущий Би-би-си Джон Снагге рассказывал в эфире о высадке союзников в Нормандии

Вновь опубликованные архивные данные пролили свет на роль, которую Би-би-си играла в секретных операциях времен Второй мировой войны, включая распространение зашифрованных сообщений для групп сопротивления в Европе.

В документах и интервью, опубликованных BBC History, описана замена в эфире боя часов Биг-Бена записью в случае приближающегося воздушного налета. В этих случаях немцы не знали, что их план раскрыт.

Также Би-би-си передавала определенную музыку для связи с польскими партизанами.

Сотрудник правительства под псевдонимом "Питер Питеркин" передавал Би-би-си определенные записи, которые нужно было передавать в эфир после выпуска новостей на польском языке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Последствия налета Люфтваффе на Лондон

"Выпуск новостей на польском сокращали на минуту, и в эфир шло шифрованные сообщение от польского правительства в изгнании, - рассказывает историк Дэвид Хенди. - В выборе музыки было зашифровано сообщение для участников сопротивления".

Алек Сазерленд отвечал за музыку после новостных выпусков. По его словам, в его обязанности входило контролировать, чтобы продюсеры давали в эфир правильную музыку, даже если записи были повреждены.

"Иногда в эфир хотели дать запись, которая звучала лучше, но это могло привести к тому, что где-то в Польше взорвали бы не тот мост", - рассказывает он.

Шифрованные сообщения для французского сопротивления были не настолько скрытными - они состояли из нескольких фраз, сказанных по ходу новостного выпуска.

Image caption Дворец Александра-палас на севере Лондона, откуда в годы войны вещала Би-би-си

В ночь на 5 июня 1944 года, перед высадкой союзников в Нормандии (день "Д"), в эфире прозвучало: "Berce mon coeur d'une langueur monotone" ("убаюкай мое сердце с тягучей истомой"). Это означало, что высадка войск вот-вот начнется.

Передатчики Би-би-си в Александра-паласе в Северном Лондоне также использовались королевскими военно-воздушными силами для внесения помех в работу навигационных систем бомбардировщиков Люфтваффе.

Другие опубликованные документы содержат свидетельства о бомбежках здания Би-би-си в 1940 году и показания ведущего Джона Снагге, которого держали под вооруженной охраной на протяжении нескольких часов до начала операции в Нормандии, чтобы исключить утечку информации.