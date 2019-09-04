Media playback is unsupported on your device На съемках островов с воздуха видны сорванные крыши домов, разбросанные обломки, перевернутые машины, морские контейнеры и катера

Спасатели начали прибывать на северные Багамы, пострадавшие от урагана "Дориан". Премьер-министр Багамских островов Хьюберт Миннис заявил, что некоторые районы были "опустошены" и число погибших, вероятно, увеличится. Сейчас известно о семи жертвах урагана.

Ураганные ветры, обрушившиеся на острова Абако, были самыми сильными из когда-либо зарегистрированных на суше. Остров Большой Багама, на котором расположена столица государства, также получил серьезные повреждения и пострадал от наводнения.

"Дориан" продвинулся на север и продолжает угрожать восточному побережью США. Хотя сила урагана упала до второй категории (максимальная скорость ветра - 165 км/ч), увеличилась территория, которую он охватывает.

Какой ущерб нанесен островам?

Премьер-министр Миннис сообщил, что число погибших увеличилось с пяти до семи человек и, вероятно, продолжит расти. По его словам, страна пережила один из худших кризисов в истории.

Руководитель одной из групп по оказанию помощи пострадавшим Лиа Хед-Ригби пролетала над островами Абако. "Все уничтожено. Полное опустошение, конец света", - описала она ситуацию в комментарии агентству Асошиэйтед пресс. По ее словам, погибших намного больше.

На съемках островов с воздуха видны сорванные крыши домов, разбросанные обломки, перевернутые машины, морские контейнеры и катера. По-прежнему сохраняется высокий уровень воды.

Лидер парламентской оппозиции Багамских островов Филип Брэйв Дэвис, совершивший полет над островами, описывает увиденное как "ужасающее зрелище".

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В некоторых районах выпало до 89 сантиметров осадков.

О ситуации на Большом Багаме пока доступно меньше информации - ураган ушел оттуда лишь вечером вторника, повредив многие линии связи.

Крупные спасательные операции там еще не начались.

По оценкам Международного комитета Красного Креста, до 45% домов на Большом Багаме и островах Абако (около 13 тысяч) были частично или полностью разрушены. Около 60 тысяч человек нуждаются в пище и питьевой воде, указывают в ООН.

Где ураган сейчас?

В среду утром Национальный центр ураганов США сообщал, что "Дориан" находится в 350 километрах к северо-западу от Большого Багамы и в 145 км на восток от побережья Флориды. Он движется на север-северо-запад со скоростью 13 км/ч и, как ожидается, вечером среды начнет двигаться на север.

В Национальном центре ураганов прогнозируют, что "Дориан" станет слабее в ближайшие два дня, но все еще останется довольно мощным.

Он будет оставаться на опасном расстоянии от Флориды и Джорджии вплоть до утра четверга, затем на протяжении суток - от побережья Южной и Северной Каролины.