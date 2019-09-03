Верховная рада Украины сняла неприкосновенность с депутатов

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Изменения в Конституцию авторства бывшего президента Петра Порошенко на заседании Рады представлял нынешний глава государства Владимир Зеленский

Верховная рада Украины окончательно утвердила изменения в конституцию, предусматривающие полную отмену неприкосновенности депутатов украинского парламента.

Проголосованный во вторник закон предусматривает отмену положения о том, что депутат Рады не может быть задержан, арестован или привлечен к уголовной ответственности без согласия парламента.

При этом в конституции остается положение о том, что депутаты не несут юридической ответственности за результаты своих голосований или высказываний в парламенте или его органах за исключением ответственности за клевету.

Изменения вступят в силу 1 января 2020 года. Отмена депутатской неприкосновенности была одним из фундаментальных предвыборных обещаний президента Украины Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа".

"Парламент - не "малина"

Наблюдатели в Киеве ранее неоднократно называли процедуру лишения депутата парламента неприкосновенности перегруженной формальностями и растянутой во времени.

В ряде случаев депутаты, обвиненные правоохранителями в преступлениях, успевали покинуть территорию страны и скрыться от правосудия до того, как вопрос о снятии с них иммунитета попадал на голосование в парламент.

Апрельский соцопрос Киевского международного института социологии показал, что более трети украинцев считают отмену депутатской неприкосновенности приоритетной задачей новой власти, ставя ее на второе место по значимости после снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Перед голосованием за конституционные изменения перед депутатами выступил президент Зеленский.

Это парламент, а не "малина", где можно пять лет прятаться под куполом Владимир Зеленский, президент Украины

"Если депутат сбивает человека, "крышует" добычу янтаря или совершает любое другое уголовное преступление, он должен нести ответственность. Это парламент, а не "малина", где можно пять лет прятаться под куполом", - заявил он.

В итоге за снятие с депутатов неприкосновенности проголосовали 373 депутата при необходимом минимуме в 300. Не поддержала этот закон фракция пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Здесь указывали на процедурные нарушения при рассмотрении этого документа, а также заявляли, что одновременно парламент должен был бы снять неприкосновенность и с президента.

Нарушения и преследования

Для того чтобы реализовать одно из главных предвыборных обещаний Зеленского уже в первые дни работы Рады, новый парламент решил воспользоваться законопроектом об изменениях в конституцию, зарегистрированным в Раде прошлого созыва бывшим президентом Петром Порошенко.

Представители сразу нескольких фракций парламента заявляли, что при рассмотрении этого документа были допущены серьезные процедурные нарушения, способные в будущем стать причиной отмены закона Конституционным судом.

Впрочем, докладчица по этому вопросу, депутат от президентской партии "Слуга народа" Ольга Совгиря назвала подобные упреки способом увести политическую дискуссию "в сторону коллизий, пробелов и юридической казуистики".

Кроме того, в парламенте звучали опасения, что отмена депутатской неприкосновенности на Украине с ее несовершенными правоохранительной и судебной системами может стать инструментом преследования неугодных власти депутатов.

Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский назвал эти рассуждения "политическими манипуляциями".