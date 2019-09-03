СКР прекратил уголовное преследование пяти фигурантов дела о "массовых беспорядках"

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Следственный комитет заявил о прекращении уголовного преследования пяти фигурантов дела о массовых беспорядках, возбужденного после митинга 27 июля.

Дела в отношении Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева прекратят, так как в их действиях не найдено состава преступления, сообщили в СКР.

Решение принято после "объективной правовой оценки всех исследованных материалов, в том числе видеозаписей камер видеонаблюдения".

При этом в их действиях следствие усмотрело признаки административного правонарушения, и направило материалы в МВД.

Помимо этого, в отношении Егора Жукова и Сергея Фомина следствие попросило суд сменить меру пресечения на домашний арест.

Один успел сознаться

Сергей Абаничев обвинялся в том, что бросил бумажный стаканчик в полицейского. Мужчина же утверждал, что бросил его на землю, и своей вины не признал.

В чем обвинялся активист из Нижнего Новгорода Владислав Барабанов, не знал даже его адвокат. На видео, которое было приложено к материалам дела, он просто ходит в толпе людей. Барабанов часто участвовал в митингах в родном городе. По версии его близких, Барабанов стал обвиняемым по "московскому делу", так как сотрудники правоохранительных органов узнали его в лицо.

Студента Бауманского университета Даниила Конона обвиняли в том, что он был в числе группы лиц, которые "побуждали протестующих своим примером к участию в беспорядках". Бауманцы запускали в его поддержку кампанию. Поручительства за студента подготовили больше 150 человек - преподаватели, друзья и сокурсники. Свою вину он не признавал.

Валерий Костенок, как считали следователи, дважды бросил пластиковую бутылку в полицейского. Он состоит в "Яблоке" и является сотрудником избирательного штаба незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Кирилла Гончарова. Он признал вину.

Телережиссера Дмитрия Васильева сразу после допроса по делу госпитализировали из-за диабета. Неясно, в каких именно действиях его обвиняли. Басманный суд отказался его арестовать и вернул ходатайство следователям. Еще 12 августа его освободили, так как истек срок его предварительного задержания.

Сергей Фомин и Егор Жуков, по версии следователей, направляли толпу на митинге. Фомин известен тем, что его государственные каналы назвали тем, кто "заводил толпу, перекрывал улицу и прикрывался грудным ребенком, чтобы пройти через оцепление".

Родителями ребенка - Дмитрием и Ольгой Проказовыми - заинтересовалась прокуратура, которая обратилась в суд с требованием лишить их родительских прав. Однако суд отказал прокуратуре в этом иске. Проказов пояснял, что Фомин - его друг детства и двоюродный брат его жены.

Во вторник суды вынесли приговоры Ивану Подкопаеву и Диниилу Беглецу, обвиняемым в насилии над представителями органов власти. Они получили три и два года колонии соответственно.

Дело о массовых беспорядках возбуждено после акции 27 июля за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму, которая не была согласована с властями. На этом митинге задержали более тысячи человек.