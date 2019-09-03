Жители Неноксы нашли радиоактивные обломки. Насколько они опасны?

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Эколог Алексей Климов и журналист Николай Карнеевич заявляют, что обнаружили на побережье Белого моря под Северодвинском радиоактивный мусор с излучением, превышающим, по их утверждению, безопасный уровень в четыре-восемь раз. По их словам, район с радиоактивными деталями не охраняется - там нет даже предупреждающих знаков.

Максимальный радиационный фон, зафиксированный возле одного из обломков на песчаной косе в устье реки Верховка, составил 186 микрорентген в час. Безопасным уровнем радиации считаются 20-50 микрорентген в час.

Как сообщал Росатом, 8 августа под Северодвинском произошел взрыв ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате погибли пятеро сотрудников ВНИИЭФ - института Росатома - и еще двое военных.

"Нас держат в неведении и страхе"

В этом же районе находятся два понтона, один из которых деформирован, сообщили они. У понтонов эколог Климов и журналист Карнеевич оказались, как они рассказывают, после прогулки по побережью и последующей встречи с жителями.

Как сказал Би-би-си Климов, они вместе с Карнеевичем решили 30-31 августа пройти от реки Солзы (около 20 км к западу от Северодвинска) до Неноксы по побережью Белого моря.

По его словам, они хотели посмотреть, есть ли трупы животных и рыбы, которые могли появиться в результате отравления радиоактивными веществами. Они также хотели обнаружить детали оборудования, которое могло выбросить на берег после взрыва.

"Скоро месяц исполнится [после взрыва на полигоне под Севердвинском]. Местное население выступает в роли заложников. Мы живем как будто на захваченной врагом территории. Нас держат в неведении и страхе", - сказал Би-би-си Карнеевич.

По его мнению, власти не предоставили точной информации о взрыве.

В ходе прогулки эколог и журналист не дошли до района побережья, где, как потом они узнали от жителей, находятся понтоны. 31 августа на импровизированном сходе жителей Неноксы Климов рассказал о своих наблюдениях. Видеозапись схода доступна на YouTube.

Эколог сообщил, что никакого мусора и трупов животных они не обнаружили. Также он добавил со ссылкой на данные Роспотребнадзора, Росгидромета и местных экологов, что жители Неноксы могут собирать ягоды и грибы, а также урожай, не опасаясь радиации.

"Сам дачник, сам собираю", - сказал Климов.

"Доверие пропало вообще к нашей власти"

Жители сначала отреагировали агрессивно на заверения эколога и начали забрасывать его вопросами о природе взрыва, о направлении ветра в день аварии и о причинах, по которым об аварии не было оповещено население.

"Вы официально говорите? Вы отвечаете?" - говорил один из участников собрания.

Жители возмущались отсутствием официальной информации. "После вот этой аварии 8 августа я, например, перестала верить Первому каналу и вообще телевидению, - сказала одна из участниц схода. - Потому что я убедилась: то, что у нас произошло, мы ничего [об этом] не знаем, от нас все скрыли. Почему я после этого могу доверять новостям? У меня доверие пропало вообще к нашей власти".

Жители Неноксы также сказали общественникам, что в устье реки Верховки на песчаной косе расположены два понтона, возле которых они с помощью радиометров зафиксировали превышение радиационного фона.

"Один до того домерялся, что к нему пришли из одной службы на следующей день после попытки выложить фото в интернет, с него взяли подписку о неразглашении, - сказал Би-би-си Карнеевич. - Жители побаиваются. С одной стороны, они очень встревожены ситуацией, с другой стороны, они боятся что-то делать, потому что к ним могут так же прийти и поговорить".

"Хочешь - пляши"

Участники схода показали общественникам место, где, по их данным, расположены понтоны и радиоактивный мусор.

"Изначально человек, который нас проводил туда на берег, со страхом говорил, что не надо высовываться, потому что, во-первых, радиация, а во-вторых, там охрана достаточно строгая и серьезная. И действительно - первая время она там была", - сказал Карнеевич.

Но, по его словам, днем 31 августа возле понтонов никого не оказалось: "Никакой охраны, никаких ограждений, никаких знаков запрещающих, ничего вообще. Хочешь, пляши. Хоть на палубе танцуй, если ты такой дурак. Местные знают, что фонит сильно, поэтому близко не суются".

Правообладатель иллюстрации TV29.RU Image caption Один из понтонов почти не поврежден

Климов добавил, что в этом месте ходят и местные жители, и туристы: "Дети гуляют, лошади пасутся".

Общественники замерили радиацию рядом с оторванными кусками троса и другим мусором, выброшенным на берег. Измерения показали от 70 до 186 микрорентген в час, утверждают Климов и Карнеевич.

От центра села до этого места - около 4 км. В самом селе фон не превышает 14 микрорентген в час, то есть в норме, показали их измерения.

186 микрорентген в час, много ли это?

Безопасная доля - 20 микрорентген в час (0,2 микрозиверта в час), говорит ученый-физик Ирина Шрайбер, с которой консультировались архангельские врачи после того, как им без защиты пришлось лечить пострадавших от взрыва.

Верхний предел безопасной дозы - 0,5 микрозиверта в час (50 микрорентген в час), добавляет она.

186 микрорентген в час, по ее словам, это примерно такая же доза радиации, которую получают сотрудники атомных электростанций в нормальных условиях: "Большой опасности нет. Никто же не находится там [на побережье] постоянно".

"Но что я здесь не понимаю: почему, если у нас находятся объекты, которые превышают нормальный фон в 10 раз, просто не повесить знак? Если я все правильно поняла, это доступно детям, взрослым, кому угодно, - сказала Шрайбер. - Это то, что было непонятно с самого начала в этой истории. Почему не предупредили врачей? Почему не закрыли больницы от нормальных пациентов? Почему оставили эти баржи торчать в воде?"

Что известно о понтонах?

Видео и фото понтонов в районе устья Верховки впервые появились в сообществах "Северодвинск life" и "Ненокса в сердце моем" в соцсети "ВКонтакте" 18 августа. Об этом сообщало и "Радио Свобода".

Также понтоны упоминались в видеозаписи, опубликованной 17 августа на YouTube. В этом видео мужчина в военной форме рассказывал о последствиях радиационной аварии. "8 августа люди вышли на понтон, и под понтоном все взорвалось. Понтон подбросило, и от находящихся на нем предметов они получили несовместимые с жизнью повреждения. Это работники Росатома", - говорил он. Военный рекомендовал не приближаться к предметам, выброшенным на берег.

Как утверждает "Радио Свобода" со ссылкой на двух жительниц Неноксы, этот мужчина - якобы командир военной части, которая находится в Северодвинске, а видео якобы было снято 12 августа во время его встречи с жителями Неноксы.

Русская служба Би-би-си направила запросы в "Росатом", Минобороны, а также в правительство Архангельской области, ожидает ответа.