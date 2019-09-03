Возле центра Помпиду в Париже похитили граффити Бэнкси

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Картина британского уличного художника Бэнкси, которую он нарисовал на на обратной стороне дорожного знака возле центра Помпиду в Париже, похищена неизвестными. Полиция начала расследование.

На граффити была изображена крыса в маске, держащая в лапах нож для бумаги.

Работа Бэнкси появилась в июне прошлого года, позднее ее накрыли оргстеклом для сохранности.

"Мы с грустью сообщаем, что работа Бэнкси возле нашего здания на улице Бобур была похищена ночью", - говорится в сообщении центра Помпиду.

"Хотя это произведение не было частью нашей коллекции, мы горды тем, что художник создал его возле нашего здания в честь событий мая 1968 года. Мы готовим иск в суд", - сообщают в центре.

Появление фрески совпало с 50-летней годовщиной студенческих волнений в Париже, когда тысячи молодых активистов вышли на улицы с требованием отставки правительства Шарля де Голля.

Телеканал France 24 сообщает, что в прошлом году полиция арестовала воров, пытавшихся украсть эту же работу Бэнкси.

Бэнкси редко подтверждает авторство своих картин, однако в этом случае он опубликовал фото фрески в своем "Инстаграме" через несколько дней после ее появления.

Сейчас полицейские проверяют записи видеонаблюдения в районе кражи.

Картины Бэнкси уже не первый раз похищаются в Париже. В январе приписываемое художнику изображение молодой женщины было вырезано из двери запасного выхода театра Батаклан.

Та работа была создана в память о жертвах нападения вооруженных людей на Батаклан во время рок-концерта в 2015 году. Похищенную картину так и не удалось найти.

Бэнкси - псевдоним британского художника, получившего известность своими сатирическими граффити, внезапно появляющимися на фасадах домов в разных городах Британии и других стран.

Его настоящее имя держится в секрете, и, помимо того, что он родился и вырос в Бристоле, о нем практически ничего неизвестно.