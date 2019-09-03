"Умное голосование" против "Единой России": Навальный выбрал коммунистов

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Сторонники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовали имена кандидатов, которых они предлагает поддержать 8 сентября на выборах в Мосгордуму. Главным выгодоприобретателем от "Умного голосования" станет КПРФ - за представителей этой партии ФБК предлагает голосовать в 33 из 45 округов.

Списки кандидатов, которых ФБК предлагает поддержать, появились на сайте "Умного голосования" 3 сентября в середине дня.

"Умное голосование" - это придуманная сторонниками Навального технология, которая, по их мнению, позволит избирателям, у которых нет своих кандидатов (большинство оппозиционных кандидатов не были зарегистрированы на выборах) отдать свой голос кому-либо из кандидатов так, чтобы кандидат от власти набрал как можно меньше голосов.

ФБК предлагает отдавать свой голос тому, кто, по мнению технологов, имеет наибольшие шансы победить кандидата, поддержанного мэрией. Как именно они считали эти шансы, на сайте ФБК не уточняется: избирателям нужно найти свой избирательный участок и предлагается фамилия кандидата.

Эксперты ФБК, проанализировав списки всех зарегистрированных кандидатов, пришли в итоге к выводу, что в большинстве округов шансы победить кандидатов от власти есть у коммунистов. За представителей КПРФ фонд Навального советует голосовать в 33 из 45 округах.

ФБК поддержал действующих депутатов Мосгордумы от этой партии Николая Зубрилина, Елену Шувалову, Николая Губенко и Леонида Зюганова. Против последних двоих мэрия в их округах сильных конкурентов и не выставляла.

"С кем вы тут боретесь, поддерживая человека, который в Мосгордуме с 2005-го, является ее зампредом и для которого расчистили округ?" - задали вопрос о кандидатуре Губенко Леониду Волкову, соратнику Навального, в комментариях в его "Фейсбуке".

"Поддержать Губенко нам рекомендовала снятая в этом округе Елена Русакова, с забавной (но разумной) аргументацией, - ответил Волков. - Губенко 79 лет, высока вероятность внеочередных выборов, которые она надеется выиграть!"

Из считавшихся сильными кандидатов, выдвинутых КПРФ, ФБК не поддержала лишь бывшего депутата Госдумы Вадима Кумина. В 2018 году он принимал участие в выборах мэра Москвы от КПРФ и занял второе место, набрав 11% голосов. В его округе эксперты ФБК посчитали целесообразным поддержать самовыдвиженца Дарью Беседину.

В округе №15, от которого планирует переизбраться лидер московской "Единой России" и действующий зампред Мосгордумы Андрей Метельский, ФБК рекомендовал поддержать коммуниста Сергея Севостьянова.

Оппоненты Севастьянова в последние дни распространяли ролик со встречи кандидата с избирателями, на котором он ругается с ними и предлагает принять закон, по которому "самые выдающиеся депутаты были пожизненно и передавали по наследству свои места".

Правообладатель иллюстрации Sergey Savostianov/TASS Image caption Коммунисты тоже устраивали митинг за честные выборы 17 августа, но под своими флагами

Кроме коммунистов и Бесединой ФБК еще в восьми округах поддержал кандидатов от "Справедливой России", а в трех - от "Яблока".

Кандидата от "Справедливой России" Магомета Яндиева ФБК призывает поддержать в округе №45, который включает в себя районы Басманный, Красносельский, Мещанский и Сокольники. Попасть от этого округа в Мосгордуму пытается проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара.

Зарегистрироваться здесь кандидатом пытался также глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, но был не допущен к выборам, а сейчас отбывает уже пятый подряд административный арест за организацию протестных акций в столице. Из заключения он попытался было в рамках стратегии "Умного голосования" призвать своих избирателей поддержать коммуниста Владислава Колмагорова, но тот уже на следующий день снялся с выборов.

Раньше публично о взаимных симпатиях ни сторонники Навального, ни коммунисты не говорили. КПРФ выступает за государственную экономику, а Навальный считается сторонником либеральных идей.

Волков, комментируя Би-би-си тот факт, что в большинстве столичных округов ФБК поддержал представителей КПРФ, сказал: "Мы выпустили рекомендации по 810 округам по всей стране, не считая Санкт-Петербурга, суммарно изучили более 5 тысяч кандидатов, и меня расстраивает, что все обращают внимание только на 45 округов в Москве".

"Но это соответствует электоральной картине, КПРФ объективно вторая партия в стране, и ее кандидаты ведут в Москве самые активные кампании. В других регионах мы где-то рекомендовали голосовать и за представителей ЛДПР, где-то за сильных самовыдвиженцев, если их не сняли", - добавил Волков.

"Наиболее сильный представитель оппозиции в контексте призыва Навального не отдавать ни одного голоса "Единой России" - это КПРФ, - сказал Би-би-си зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. - Поэтому ничего удивительного в том, что Навальный и его сторонники нас поддержали, хотя идеологические различия между нами очень существенные".

"Мы не вступали ни в какие стратегические или тактические союзы с Навальным, но бороться или опровергать его право призывать голосовать за тех или иных кандидатов мы не будем, - пояснил Афонин. - Навальный констатировал, что реальная оппозиция, допущенная до выборов, в стране одна - это КПРФ, хочется или не хочется либералам. Наши кандидаты - самые достойные оппоненты представителей власти, и Навальный не в первый раз их поддерживает".

"Если к голосам за наших кандидатов добавится городское протестное голосование, что составляет иногда до 20% от общего числа голосов, то где-то это может стать решающим фактором. К призыву Навального мы относимся спокойно", - резюмировал зампред ЦК КПРФ.

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина сообщила, что в ЦИК слышали о проекте "Умное голосование" и собираются изучить его с точки зрения законности.