Премьером Грузии станет бывший глава МВД, известный жестким разгоном митинга в Тбилиси

Правообладатель иллюстрации МВД Грузии Image caption Самой громкой акцией МВД при Георгии Гахарии (в центре) стал разгон митинга на проспекте Руставели в ночь на 21 июня 2019 года

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" представила кандидатуру Георгия Гахарии, бывшего главы МВД на пост премьер-министра страны.

Гахарию представил лично председатель партии, миллиардер Бидзина Иванишвили, который отметил, что не сомневается в том, что нового премьера утвердит грузинский парламент.

Готовность утвердить нового премьера подтвердили и в самом парламенте. Глава парламентского большинства, депутат Гия Вольский заявил, что Гахария и предложенный им кабинет министров получат доверие и поддержку парламента.

С другим отношением назначение Гахария встретили в грузинской оппозиции. Сразу после открытия первого заседания осенней сессии парламента представители партии "Европейская Грузия" достали свистки и не дали продолжить заседание.

Парламентские приставы удалили шумевших депутатов из зала. В знак протеста против назначения Гахарии зал заседаний покинули и представители оппозиционного "Национального движения".

Депутат "Европейской Грузии" Еленэ Хоштария после выдворения из парламента заявила, что назначением Гахарии на пост премьера власти "оскорбили общество". Хоштария обещала, что протесты внутри и снаружи парламента будут продолжаться.

Image caption Жители Тбилиси пришли во вторник к зданию парламента, протестуя против выдвижения Гахарии на пост премьера

Георгий Гахария был представлен на пост премьер-министра Грузии через день после отставки его предшественника Мамуки Бахтадзе, который заявил, что в Грузии удалось "наладить систему стратегического развития", и свою миссию он считает выполненной.

Гахария занимал пост министра внутренних дел страны с ноября 2017 года. За это время МВД провело несколько крупных спецопераций, которые вызвали мощный резонанс в стране.

В мае 2018 года сотрудники МВД ворвались в два популярных тбилисских ночных клуба, назвав своей целью задержание наркоторговцев.

Рейд вызвал многотысячные акции протеста молодежи в центре Тбилиси, и Георгию Гахарии пришлось лично извиняться перед толпой за возможное превышение полномочий своих подчиненных.

В апреле 2019 года правоохранители вступили в стычку с населением Панкисского ущелья Грузии, когда местные жители протестовали против строительства ГЭС в одной из деревень ущелья. Тогда в столкновениях пострадали более 50 человек, включая 38 сотрудников МВД.

Самой громкой акцией МВД при Гахарии стал разгон митинга на тбилисском проспекте Руставели в ночь на 21 июня 2019 года. Многотысячная толпа протестовала против визита российского депутата Сергея Гаврилова в Грузию.

Гаврилов, участвовавший по приглашению грузинской стороны в работе Православной парламентской ассамблеи, выступил в парламенте Грузии с кресла спикера, что вызвало недовольство оппозиции и значительной части населения.

Акции протеста переросли в стычки с полицией, правоохранители применили слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. Около 200 человек тогда попали в больницы, включая более 30 журналистов. Двоим митингующим резиновыми пулями выбило глаз.

Со времени тех событий, которые в Грузии окрестили "Ночью Гаврилова", на проспекте Руставели проводятся ежедневные акции протеста, главным требованием которых была именно отставка Георгия Гахария, которого митингующие считают ответственным за превышение силы при разгоне.

Уже с утра 3 сентября акция протеста на Руставели возобновилась, а к вечеру ее организаторы ожидают присоединения тысяч митингующих. К акциям протеста на Руставели призвали и члены партии Саакашвили "Национальное движение".

Сам Михаил Саакашвили прокомментировал назначение Гахарии на своей страничке в "Фейсбуке", заявив, что это решение Иванишвили полностью лишает его правительство легитимности. Саакашвили также призвал население выходить на акции протеста.

Кстати, сам российский депутат Сергей Гаврилов тоже прокомментировал назначение Гахарии, выразив надежду, что у будущего руководителя страны хватит мужества пойти на переговоры с Россией с целью восстановления сотрудничества.

Георгию Гахарии 44 года, он закончил исторический факультет Тбилисского государственного университета. В 1994-2000 году он учился в МГУ по специальности "политология", а в 2004 закончил Высшую бизнес-школу этого университета.

Гахария оставался гражданином России вплоть до своего назначения за на пост министра экономики и устойчивого развития Грузии в 2016 году, откуда годом позже он перешел в министерство внутренних дел.

Несмотря на то, что у кандидата в премьеры уже нет российского гражданства, грузинские аналитики утверждают, что за годы учебы и работы в России у него там появились обширные связи.

Впрочем, личные связи Гахария с Россией вряд ли повлияют на изменение внешнеполитического курса Грузии, считает директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гоголашвили.

В беседе с Русской службой Би-би-си эксперт отметил, что современная внешняя политика России намного жестче и сложнее, чем была раньше, а личные связи и отношения вряд ли смогут изменить глобальное позицию Москвы в отношении Тбилиси.

При этом Гоголашвили подчеркнул, что у него нет причин думать, что при Гахарии Грузия что-либо изменит в своей внешнеполитической ориентации на интеграцию в Евросоюз и блок НАТО.

По мнению эксперта, грузинское правительство не пойдет на резкую смену курса, так как понимает, что это может привести к "событиям, подобным украинским, начавшихся после решения Януковича", то есть приостановить подписание договора об ассоциации с Евросоюзом.

Георгий Гахария уже представил свое видение нового кабинета министров Грузии.

Наибольшие изменения предлагаются в силовых ведомствах - на свой пост в МВД Гахария предлагает назначить главу Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, а новым министром обороны должен стать Ираклий Гарибашвили, бывший премьер-министром Грузии в 2013-2015 годах.

В парламенте Грузии заявили, что кабинет Георгия Гахария и его самого утвердят на специальном заседании 8 сентября.

Если его кандидатура будет одобрена парламентом, Гахария станет пятым премьером Грузии с 2012 года, когда партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" сменила партию Михаила Саакашвили "Национальное движение" в качестве руководящей.

Следующие парламентские выборы в стране должны пройти осенью 2020 года. Именно с предстоящими выборами многие грузинские эксперты связывают решение "Грузинской мечты" сменить премьера Бахтадзе на Гахария, как более активного и деятельного политика.

Грузия является парламентской республикой, где большая часть полномочий сосредоточена в руках премьер-министра, а президент выполняет представительские функции.