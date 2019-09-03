Что происходит с "брекситом"? Отвечаем на ваши вопросы

  • 3 сентября 2019

Во вторник парламент Британии вернулся с каникул - и в британской политике развернулась битва, какой не было в новейшей истории страны. События следующих нескольких дней, вероятно, определят судьбу Британии - и в большой мере всей Европы - не только на ближайшее время, но и на годы вперед.

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