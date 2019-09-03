Что происходит с "брекситом"? Отвечаем на ваши вопросы
- 3 сентября 2019
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Пропустить Facebook пост , автор: BBC News Russian
Что происходит с "брекситом" и чем закончится противостояние правительства с парламентом. Наши корреспонденты Бен Тавенер и Юри Вендик отвечают на ваши вопросы.Posted by BBC News Russian on Tuesday, 3 September 2019
Конец Facebook сообщения , автор: BBC News Russian
Во вторник парламент Британии вернулся с каникул - и в британской политике развернулась битва, какой не было в новейшей истории страны. События следующих нескольких дней, вероятно, определят судьбу Британии - и в большой мере всей Европы - не только на ближайшее время, но и на годы вперед.