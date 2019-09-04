Правообладатель иллюстрации Getty Images

Британский парламент готовится рассмотреть законопроект, открывающий возможность переноса даты выхода Британии из ЕС на более поздний срок. Это стало возможным после того, как во вторник большинство парламентариев проголосовало за то, чтобы передать Палате общин контроль за повесткой дня в среду. Голосование стало серьезным поражением для правительства Бориса Джонсона, который обещал, что Британия покинет ЕС 31 октября. Как отмечает корреспондент Би-би-си Юри Вендик, в истории страны было много политических кризисов, но столько разных факторов сошлось впервые.

Конституционный суд Армении планирует огласить решение по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Экс-президента обвиняют в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года, когда в результате разгона многотысячной акции протеста 10 человек погибли и более 250 получили ранения. В рамках этого дела в статусе свидетеля проходит и третий президент страны Серж Саргсян. Кочарян считает преследование против него политической местью со стороны нового премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Иран намерен объявить об третьем этапе сокращения обязательств по иранской ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года. План должен был гарантировать мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана международных санкций. Однако в прошлом году США в одностороннем порядке объявили о выходе из сделки и восстановили санкции против Ирана, в том числе полное эмбарго на экспорт иранской нефти.

Все британские газеты пишут о поражении правительства Бориса Джонсона в результате голосования в Палате общин во вторник. "Что дальше?" - вопрошает Times. Досрочные выборы были бы лучшим вариантом для премьера, считает газета.

Джонсон может надеяться, что либо ЕС откажется откладывать "брексит", либо Брюссель согласится на его требования. И то, и другое маловероятно. Наиболее вероятный вариант развития событий - досрочные выборы, которые пройдут на фоне максимального политического риска для него самого, так как к оппозиции присоединились депутаты-консерваторы, проголосовавшие против правительства, пишет Times.

Досрочные выборы могут быть единственным путем для вывода страны из тупика, соглашается Daily Mail. Депутаты парламента ведут себя как зомби и отказываются исполнять желание избирателей, ясно высказанное во время референдума. Британия не может больше оставаться в тупике. Единственный путь из этого болота - новые выборы, считает газета.

Борис Джонсон требует от ЕС уступок, на которые Брюссель никогда не пойдет, продолжает тему Guardian. Это увеличивает шанс чрезвычайно деструктивного "брексита", но премьер тогда сможет винить во всем ЕС, а не самого себя. Именно поэтому он уже называет тех, кто выступает против "жесткого брексита" коллаборационистами. Смесь политического оппортунизма и ошибочной идеологии толкает Великобританию к геополитической пропасти, делает вывод издание.

Тем временем Европа готовится к возможности того, что Великобритания выйдет из состава ЕС без договора, пишет французская Figaro.

Еврокомиссия объявит в среду о готовности использовать Фонд европейской солидарности, чтобы уменьшить последствия "брексита" для стран-членов ЕС, в частности, предпринять меры для защиты интересов европейских фермеров.

Кроме того, Еврокомиссия готова заявить, что если Лондон решит выйти из состава ЕС без договора, то никаких переговоров о будущих торговых отношениях не будет до тех пор, пока не будет решен юридический статус около трех миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Серия уголовных дел по следам летних акций протеста в Москве, получившая неофициальное название "московское дело", теряет обороты и едва ли обернется громким показательным процессом, пишут в редакционной колонке журналисты газеты "Ведомости".

При этом издание обращает внимание на то, что власть отправляет неоднородные и разнонаправленные сигналы: прекращение дел пяти фигурантов - и одновременно новые задержания, первые реальные сроки для двух обвиняемых - и смягчение меры пресечения для двух других, провал в сборе доказательств массовых беспорядков - и новое дело об экстремизме.

Эти сигналы можно воспринимать как частичное поражение силовиков, считает газета: доказательная база для громкого показательного процесса по делу о массовых беспорядках, похоже, оказалась слабой.

"Свою роль сыграли, очевидно, и масштабная кампания поддержки фигурантов дела о беспорядках и насилии, длинные списки вступившихся за них. Итого шансы на громкий показательный процесс, даже отдаленно напоминающий по числу обвиняемых и осужденных, масштабу ответного насилия, суровости приговоров и возможному пропагандистскому эффекту болотное дело 2012-2014 гг., падают - но на его месте растут другие дела", - пишут "Ведомости".

По мнению издания, рассчитывать на полное закрытие дела не приходится: это поднимет вопрос об ответственности властей и силовиков за жесткий разгон акций.

Депутат парламента Японии, который несколько месяцев назад предложил отвоевать у России Курилы, за что подвергся резкой критике в парламенте, вновь предложил применить военную силу - на этот раз против Южной Кореи, пишет "Асахи Симбун".

В мае Ходака Маруяма, который тогда представлял правую Партию японского возрождения, отправился с визитом на остров Кунашир вместе с теми японцами, которые были высланы оттуда после Второй мировой войны.

Во время визита он спросил главу делегации депортированных, готов ли тот на войну, чтобы вернуть острова, которые Япония считает своими, так как, по словам депутата, "без войны ничего не добьешься".

Его слова осудили в парламенте, после чего Маруяма был изгнан из партии, но вступил в другую. Сейчас он снова требует применить силу, чтобы вернуть контролируемые Южной Кореей острова Токто, которые в Японии называют Такэсима.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Польша возлагает большие надежды на врачей из Украины, пишет польская Gazeta Wyborcza. В стране наблюдается нехватка докторов. Для того, чтобы увидеть врача, пациентам иногда приходится ждать от четырех месяцев до двух лет.

Многие врачи просто уезжают в другие страны Европы. Правительство страны решило облегчить визовые условия для врачей из стран, не входящих в состав ЕС.

На данный момент признание их дипломов - длительный и сложный процесс. Правительство предлагает его облегчить - медики с иностранными дипломами должны будут пройти лишь год переподготовки. Главное условие - знание польского языка.

Основная надежда - на граждан Украины и Беларуси, отмечает газета.

Московские суды во вторник вынесли первые приговоры по уголовным делам участников несогласованной акции 27 июля в Москве. Самый суровый приговор Пресненский суд вынес блогеру Владиславу Синице: его приговорили к пяти годам колонии. Поводом к возбуждению дела стал один из постов Синицы в "Твиттере".

В Лондоне объявили шорт-лист Букеровской премии 2019 года. В него вошли такие признанные литераторы, как Маргарет Этвуд и Салман Рушди. Победитель будет объявлен 14 октября.

Правообладатель иллюстрации tv29.ru

Почитайте, насколько опасны радиоактивные обломки, которые обнаружили эколог и журналист на побережье Белого моря под Северодвинском.

Дайджест подготовили Борис Максимов и Олег Михайлов