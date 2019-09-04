Кирилл Жуков получил три года колонии: он хотел поднять забрало росгвардейца

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Тверской суд Москвы приговорил одного из фигурантов дела о насилии в отношении полицейского Кирилла Жукова к трем годам колонии.

Как утверждали следователи, на митинге 27 июля он ударил в голову сотрудника Росгвардии, попытавшись сорвать с него защитный шлем, из-за чего тот испытал физическую боль. В основе его дела лежит видеозапись, на которой молодой человек касается каски омоновца, пытаясь поднять ему забрало.

Сам же Жуков утверждал, что просто трогал каску росгвардейца, пытаясь привлечь его внимание, но ударов потерпевшему не наносил.

На заседание суда поддержать Жукова пришли Владислав Барабанов, дело в отношении которого накануне прекратили, а также поэт Лев Рубинштейн, пишет "Медиазона".

Адвокат Жукова Светлана Байтурина настаивала на том, что в материалах дела нет доказательств вины ее подзащитного, а также того, что потерпевший Аскарбек Мадреймов испытал физическую боль.

В ходе допроса он сообщил, что избежал удара из-за наличия защитного стекла. "И что явилось последствием этого? Боль, вы говорите, испытывали?", - спросила его адвокат.

"Голова по инерции пойдет назад, лямки вдавились в подбородок, было неприятно, больно. Крепление нужно затягивать - если не затягивать, то шлем будет болтаться, а если шлем откинуть назад, то лямка передавливает подбородок", - ответил Мадреймов (цитата по "Медиазоне").

Жуков просил суд об условном сроке "ради матери, которая теряет здоровье из-за нервов" и своих подопечных по волонтерской работе.

В первый раз 26-летнего Жукова задержали 27 июля по административной статье. Суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей за участие в несогласованном митинге, повлекшем помехи для движения пешеходов или транспорта.

Спустя три дня, 31 июля, за ним пришли следователи, а 17 августа ему уже предъявили обвинение в окончательной редакции, убрав из нее статью о массовых беспорядках.

Кирилл Жуков сам служил во внутренних войсках - в качестве срочника в дивизии особого назначения под Петербургом. Он работал машинистом в метро, в суде он сообщил, что зарегистрирован в Москве и сейчас официально не трудоустроен.

Свою вину Жуков не признал. Прокурор просил для него 4,5 года колонии общего режима.